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Hallan los cuerpos de tres mineros tras dos desastres en el centro de Colombia

BOGOTÁ (AP) — Equipos de salvamento recuperaron tres cuerpos de obreros atrapados tras dos desastres mineros ocurridos en el centro de Colombia, informó el domingo la autoridad minera.

En el primer suceso las autoridades sacaron dos cuerpos del yacimiento de Chita, en el departamento Boyacá, a 240 kilómetros al norte de Bogotá.

En el segundo, sacaron un cuerpo en una mina de la zona rural del municipio de Macanal, también en Boyacá.

Los restos de los dos primeros operarios fueron recuperados el sábado.

Un comunicado de la Alcaldía de Chita lamentó la tragedia en la mina de carbón La Victoria en que perdieron la vida William Gómez, Roberto Cifuentes, José Cuevas y Pedro Sepúlveda.

La Agencia Nacional de Minería ordenó la suspensión preventiva de actividades en el yacimiento, pese a que operaba bajo un subcontrato con matrícula vigente.

La investigación continúa para esclarecer las causas del estallido.

En el municipio de Macanal, los socorristas recuperaron el cuerpo de un trabajador que quedó atrapado por la caída de rocas, indicó la ANM sin precisar más detalles.

Los accidentes son comunes en el corredor minero del centro de Colombia, que comprende los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, donde decenas de pequeños operadores explotan minas de carbón y esmeraldas.

Los depósitos de carbón pueden presentar acumulación de gases y polvo que generan ambientes de riesgo, ha explicado previamente la agencia.

FUENTE: AP

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