Hallan fentanilo y metanfetamina en casa de Nuevo México donde enfermaron socorristas

Steve McLaughlin, director médico del Hospital de la Universidad de Nuevo México, habla sobre la exposición al fentanilo durante una conferencia de prensa celebrada en Albuquerque, Nuevo México, el viernes 22 de mayo de 2026. (AP Foto/Susan Montoya Bryan) AP

Tres personas halladas dentro de la casa el miércoles murieron. Una cuarta persona que estaba en la vivienda y uno de los socorristas que se enfermó seguían recibiendo tratamiento en un hospital el viernes.

Un médico que vio a los socorristas cuando presentaron síntomas, entre ellos náuseas y mareos, señaló que sus síntomas parecían de una exposición al fentanilo. Sin embargo, la investigación sobre cómo ocurrió la exposición y qué la causó seguía en curso.

El director médico del Hospital de la Universidad de Nuevo México, Steve McLaughlin, manifestó durante una conferencia de prensa en Albuquerque que las autoridades trabajaban “bajo el supuesto” de que el fentanilo era el responsable. Indicó que los síntomas de los socorristas iban de leves a ligeramente más graves.

“Probablemente no se absorbe a través de la piel, pero sí se absorbería por los ojos, la nariz, las membranas mucosas o si se inhala”, indicó McLaughlin a The Associated Press.

La metanfetamina es notoriamente tóxica cuando las personas se exponen a ella, y el fentanilo lo es menos. Las autoridades señalaron durante la conferencia de prensa del viernes que los socorristas que se enfermaron habían atendido directamente a las personas encontradas dentro de la casa situada al este de Albuquerque, en el poblado rural de Mountainair.

Más de una docena de socorristas fueron puestos en cuarentena y descontaminados después de acudir al lugar.

Las autoridades indicaron que acudieron a la casa tras ser llamadas por un compañero de trabajo de una de las personas que estaban dentro, luego de que no se presentaran a trabajar.

El jefe de la Policía Estatal de Nuevo México, Matt Broom, dijo que los investigadores no encontraron indicios de fabricación de drogas en la casa.

La policía estatal señaló desde el principio que no había amenaza para el público y que los investigadores no creían que la sustancia misteriosa estuviera en el aire.

Dos de las víctimas fueron identificadas el viernes como Mika Rascon, de 51 años, y Georgia Rascon, de 49. El nombre de la tercera persona que murió no ha sido divulgado, y aún no se ha determinado la causa y la forma de sus muertes.

Archivos de audio del canal de despacho de bomberos del condado de Torrance en el sitio Broadcastify mostraron que los socorristas acudieron a la vivienda tras un reporte de un hombre de 60 años que estaba inconsciente pero respirando.

En cuestión de minutos, se escucha a un despachador decir que había otras tres personas en la casa, dos de las cuales quizá no estaban respirando. Luego se pidió naloxona, el antídoto para sobredosis de opioides. Una persona fue reanimada con naloxona, informaron las autoridades.

Menos de una hora después de la llamada inicial, el centro de despacho comunicó que había múltiples exposiciones.

Algunos socorristas comenzaron a toser, vomitar y sentir mareos, indicaron las autoridades. La mayoría no presentó síntomas, señalaron funcionarios del hospital.

La evidencia científica muestra que el fentanilo, un opioide potente, no provoca sobredosis por contacto casual con la piel ni por una breve exposición en el aire en escenarios típicos de trabajo en el terreno. Los expertos afirman que las sobredosis requieren una ingestión, inyección o inhalación significativa de la sustancia.

Residentes de los alrededores de Mountainair, un poblado con menos de 1.000 habitantes, han expresado frustración por el consumo de drogas en la comunidad y en otros lugares.

Nuevo México tuvo la cuarta tasa más alta de muertes por sobredosis de drogas de cualquier estado de Estados Unidos en 2024, con 775 fallecimientos, según los datos más recientes disponibles de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

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Brown informó desde Billings, Montana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP