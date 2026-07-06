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Hallan anillos de oro de hace unos 2.000 años durante excavación en sitio arqueológico de Tailandia

BANGKOK (AP) — Dos anillos de oro de alrededor de 2.000 años de antigüedad fueron descubiertos durante una excavación en un nuevo sitio arqueológico en el oeste de Tailandia, informaron funcionarios.

En esta foto difundida por el Departamento de Bellas Artes, un arqueólogo muestra dos anillos con huesos humanos durante una excavación en el sitio arqueológico de Don Yai Thong, en la provincia de Phetchaburi, Tailandia, el jueves 2 de julio de 2026. (Departamento de Bellas Artes vía AP)
En esta foto difundida por el Departamento de Bellas Artes, un arqueólogo muestra dos anillos con huesos humanos durante una excavación en el sitio arqueológico de Don Yai Thong, en la provincia de Phetchaburi, Tailandia, el jueves 2 de julio de 2026. (Departamento de Bellas Artes vía AP) AP

Los anillos fueron hallados junto con huesos humanos durante una excavación en curso en el sitio arqueológico Don Yai Thong, en la provincia de Phetchaburi, la semana pasada, indicó el Departamento de Bellas Artes del gobierno tailandés en un comunicado.

Uno de los anillos, encontrado el jueves, estaba grabado con caracteres que se cree pertenecen a la escritura bhrami, un antiguo sistema de escritura de India. Una evaluación inicial de expertos determinó que la inscripción dice “pusarakhitasa”, que significa “el protegido por Pushya”, considerado uno de los signos zodiacales más auspiciosos en la astronomía india, señaló el departamento.

El otro anillo, encontrado con los mismos restos óseos, es de oro liso sin ningún patrón. Los expertos creen que el propietario de los anillos pudo haber sido un comerciante perteneciente a la casta vaisia del antiguo sistema de castas de India, agregó el departamento.

El sitio arqueológico Don Yai Thong, a unos 130 kilómetros (80 millas) al suroeste de la capital, Bangkok, fue descubierto a comienzos de este año después de que residentes encontraran fragmentos de antiguos tambores de bronce en un arrozal, lo que llevó a nuevas excavaciones.

El sitio fue fechado en una etapa prehistórica tardía en Tailandia, un periodo de asentamiento humano también conocido como la Edad de Hierro, que se estableció que corresponde a hace entre 1.500 y 2.500 años.

Desde febrero, los arqueólogos han descubierto ocho esqueletos humanos, joyería de bronce y oro, cerámica y otros artefactos que indican un entierro ceremonial de personas adineradas o miembros de las clases altas de la sociedad.

Se espera que la excavación concluya en aproximadamente un mes, con planes para exhibir al público los hallazgos arqueológicos, informó el Departamento de Bellas Artes. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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