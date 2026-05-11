Hallan 6 muertos en vagón de tren de carga en patio de Union Pacific en ciudad fronteriza de Texas

Los cuerpos fueron encontrados el domingo cuando trabajadores inspeccionaban uno de los vagones, indicó Jose Baeza, portavoz del Departamento de Policía de Laredo.

Policías y bomberos llegaron al lugar poco después. Confirmaron que había seis personas fallecidas, cinco hombres y una mujer, dijo Baeza a los reporteros. No se dieron a conocer sus nombres.

Baeza señaló que se realizarán autopsias. No respondió a un mensaje de texto en el que se le solicitaba información el lunes.

“Union Pacific lamenta este incidente y trabaja estrechamente con las autoridades para investigarlo”, señaló la empresa ferroviaria en un comunicado.

Laredo es un concurrido puerto terrestre de entrada para el comercio en la frontera entre Estados Unidos y México y un punto habitual para el traslado ilegal de personas, aunque las autoridades no han dicho si las seis muertes estuvieron relacionadas con una operación de tráfico de personas.

El año pasado, dos traficantes fueron condenados a cadena perpetua por lo que sigue siendo el intento de tráfico de personas más mortífero del país a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Fueron declarados culpables en relación con la muerte de 53 migrantes hallados en la parte trasera de un remolque de tráiler sofocante en Texas en 2022.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP