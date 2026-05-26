Hakimi entre 9 convocados de Marruecos al Mundial que regresan del histórico equipo de 2022

El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, contratado apenas en marzo , recurrió en gran medida a la diáspora del país en Europa, donde nacieron la mayoría de los 26 jugadores que eligió.

El propio Ouahbi nació en Bélgica, mientras que Hakimi y el delantero del Real Madrid Brahim Díaz están entre los cinco jugadores de la convocatoria nacidos en España y cuyos vínculos familiares los hacen elegibles para Marruecos.

Tres jugadores de la convocatoria de Marruecos —el defensor del Fulham Issa Diop, el defensor del PSV Eindhoven Anass Salah-Eddine y el mediocampista del Lille Ayyoub Bouaddi, de 18 años— obtuvieron la aprobación de la FIFA para su cambio de elegibilidad nacional en los últimos nueve meses. Díaz juega con Marruecos desde 2024, después de haber representado previamente a España.

Marruecos tendrá su base en Nueva Jersey, donde debutará contra Brasil el 13 de junio en East Rutherford. Luego, Marruecos enfrentará a Escocia en Massachusetts y cerrará el Grupo C contra Haití el 24 de junio en Atlanta. Los dos primeros de la tabla avanzan directamente a los octavos de final y el equipo que termine tercero también podría clasificarse.

Marruecos fue la sorpresa del Mundial de 2022 como el primer semifinalista africano de la historia, cuando era dirigido por Walid Regragui.

Marruecos lideró su grupo por delante de Croacia y Bélgica y luego eliminó de manera impactante a España y Portugal en las rondas de eliminación directa, antes de que un equipo diezmado por las lesiones cayera ante Francia.

El arquero Yassine Bounou, que destacó en Qatar, regresa para disputar su tercer Mundial a los 35 años.

Marruecos irá a Estados Unidos como campeón de África —por ahora—. Ese título, otorgado en un caso legal, podría perderse en cuestión de meses en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, donde Senegal apeló para recuperar su victoria conseguida en la cancha en enero en Marruecos.

Tras perder la final ante Senegal hace cuatro meses, Regragui renunció y fue reemplazado por Ouahbi, quien condujo a Marruecos al título del Mundial Sub-20 el año pasado. Aquel equipo, que venció a Argentina en la final, incluía al delantero del Strasbourg Gessime Yassine, a quien Ouahbi volvió a convocar el martes.

Marruecos jugará el Mundial de 2030 como coanfitrión junto con España y Portugal, además de los vecinos sudamericanos Argentina, Paraguay y Uruguay —anfitrión del torneo original en 1930—, que tendrán un partido cada uno.

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Plantel:

Arqueros: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR)

Defensores: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk), Nayef Aguerd (Marseille), Chadi Riad (Crystal Palace), Redouane Halhal (Mechelen), Issa Diop (Fulham)

Mediocampistas: Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Delanteros: Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Brahim Diaz (Real Madrid), Gessime Yassine (Strasbourg), Ayoube Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt)

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FUENTE: AP