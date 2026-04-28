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Hailey Baptiste salva 6 puntos de partido y sorprende a la No. 1 Sabalenka en Madrid

MADRID (AP) — La estadounidense Hailey Baptiste logró la mayor victoria de su carrera al salvar seis puntos de partido y derrotar a la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, el martes en el Abierto de Madrid.

Hailey Baptiste, de los Estados Unidos, celebra un punto durante su partido contra Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, en el torneo de tenis del Abierto de Madrid, en Madrid, el martes 28 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)
Hailey Baptiste, de los Estados Unidos, celebra un punto durante su partido contra Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, en el torneo de tenis del Abierto de Madrid, en Madrid, el martes 28 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernandez) AP

Baptiste, 32ª del ranking, remontó para imponerse 2-6, 6-2, 7-6 (6), su primer triunfo ante una rival del top 5. Disputará por primera vez una semifinal de un torneo WTA 1.000.

El resultado puso fin a una racha de 15 victorias de Sabalenka, quien defendía el título en Madrid.

Baptiste, de 24 años, es la primera jugadora que vence a Sabalenka tras estar abajo con puntos de partido desde que Iga Swiatek lo consiguió en la final de 2024 en Madrid.

“Fue un partido duro. Ella jugó muy bien. Yo jugué muy bien. Creo que tuve algunas oportunidades en el tercer set. Sentí que quizá estaba apresurando un poco el punto ahí. Pero está bien; a veces supongo que tienes que aprender, sacar lo malo de esta semana y seguir adelante”, comentó Sabalenka.

Baptiste se medirá con la número 8 Mirra Andreeva, quien avanzó a su primera semifinal en Madrid con una victoria en sets corridos sobre Leylah Fernandez.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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