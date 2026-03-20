americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Haddad, ministro de Finanzas de Brasil y aliado de Lula, se postula a gobernador de Sao Paulo

RÍO DE JANEIRO (AP) — El ministro de Finanzas de Brasil, Fernando Haddad, a quien se considera el posible heredero político del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, ha renunciado, según una decisión publicada en el diario oficial brasileño el viernes.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a la izquierda, y el saliente ministro de Finanzas Fernando Haddad se estrechan la mano durante una ceremonia para anunciar la candidatura de Haddad a gobernador del estado de São Paulo en las elecciones de octubre, en São Bernardo do Campo, Brasil, jueves 19 de marzo de 2026. (Foto AP/Andre Penner)
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a la izquierda, y el saliente ministro de Finanzas Fernando Haddad se estrechan la mano durante una ceremonia para anunciar la candidatura de Haddad a gobernador del estado de São Paulo en las elecciones de octubre, en São Bernardo do Campo, Brasil, jueves 19 de marzo de 2026. (Foto AP/Andre Penner) AP

Haddad, quien perdió ante el expresidente Jair Bolsonaro en la segunda vuelta de 2018, manifestó el jueves que se postulará para gobernador del estado de Sao Paulo. Es probable que se enfrente al actual gobernador, Tarcísio de Freitas, un aliado del atribulado exlíder de extrema derecha, quien ha dicho que se presentará a la reelección en el estado.

Haddad fue reemplazado por Dario Durigan, según la decisión firmada por Lula. Durigan era secretario ejecutivo del Ministerio de Finanzas.

“No me postulo en elecciones para negociar, me postulo para ganar”, expresó Haddad el jueves durante un acto en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, en el estado de Sao Paulo. “La victoria política siempre es posible: solo hay que presentarse con integridad y un plan sólido”.

Es poco probable que Haddad le gane a De Freitas, quien actualmente lidera las encuestas, pero postularse a gobernador le dará mayor prominencia en el escenario nacional, señaló Paulo Henrique Cassimiro, profesor de política de la Universidad Estatal de Río de Janeiro.

El Partido de los Trabajadores de Lula “realmente cuenta con él, incluso para la sucesión de Lula”, señaló Cassimiro. “Aunque pierda, postularse aporta una cantidad muy grande de capital político, eleva el perfil de la persona y hace que el nombre del candidato sea más conocido”.

En caso de una victoria de Lula —quien anunció su candidatura a la reelección en octubre—, Haddad podría regresar como ministro de Finanzas, dijo Cassimiro.

Lula y Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente, quien también ha dicho que se postulará para presidente, están empatados en una hipotética segunda vuelta entre ambos, según encuestas recientes.

Durante el acto en Sao Paulo el jueves, Lula dijo que la situación política en Brasil era “muy grave”.

“Si no presentamos a las mejores personas que tenemos en cada ciudad y en cada estado, y si no asumimos la lucha para defender la democracia, corremos el riesgo, por inacción, de entregar la democracia una vez más a los fascistas”, expresó el presidente de izquierda.

Haddad se postuló para presidente en 2018 porque Lula estaba en prisión. Lula pasó 19 meses tras las rejas, pero el Supremo Tribunal Federal anuló posteriormente sus condenas, lo que allanó el camino para que se enfrentara a Bolsonaro en 2022, a quien derrotó.

Bolsonaro cumple actualmente una condena de 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado pese a esa derrota electoral.

Al frente del Ministerio de Finanzas, Haddad impulsó enormes cambios en la forma en que el país grava bienes y servicios, una propuesta que llevaba décadas en preparación, así como una popular reforma al impuesto sobre la renta.

Pero su gestión como ministro de Finanzas no siempre fue fluida. En 2024, memes que apodaban a Haddad “Taxad” —un juego de palabras que combina “tax” (impuesto) y su apellido— inundaron internet después de que un arancel a las compras internacionales en línea de bajo costo generó controversia.

Carla Beni, economista de la Fundación Getulio Vargas, dijo que uno de los desafíos de Durigan será gestionar los impactos de la guerra con Irán en la economía de Brasil.

El gobierno de Lula anunció la semana pasada un alivio temporal de impuestos federales sobre el diésel, mientras los precios de la energía en todo el mundo se disparan. El gobierno dijo que la pérdida financiera para las cuentas públicas de Brasil se compensará con un impuesto del 12% a las exportaciones de crudo.

“Una guerra muy intensa como la que estamos viendo en Oriente Medio es algo bastante complejo de gestionar para Durigan”, indicó Beni.

__________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

Irán ejecuta a joven campeón de lucha Saleh Mohammadi y desata condena internacional por represión

Irán ejecuta a joven campeón de lucha Saleh Mohammadi y desata condena internacional por represión

Protestas estallan en La Habana: vecinos bloquean calles y desafían presencia policial en Santos Suárez

Protestas estallan en La Habana: vecinos bloquean calles y desafían presencia policial en Santos Suárez

Administración TRUMP prohíbe envío de petróleo ruso a Cuba y endurece presión energética sobre el régimen

Administración TRUMP prohíbe envío de petróleo ruso a Cuba y endurece presión energética sobre el régimen

Administración TRUMP deporta a 117 migrantes cubanos a La Habana y aumenta presión migratoria en 2026
ULTIMA HORA

Administración TRUMP deporta a 117 migrantes cubanos a La Habana y aumenta presión migratoria en 2026

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter