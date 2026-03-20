Haddad, ministro de Finanzas de Brasil y aliado de Lula, se postula a gobernador de Sao Paulo

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a la izquierda, y el saliente ministro de Finanzas Fernando Haddad se estrechan la mano durante una ceremonia para anunciar la candidatura de Haddad a gobernador del estado de São Paulo en las elecciones de octubre, en São Bernardo do Campo, Brasil, jueves 19 de marzo de 2026. (Foto AP/Andre Penner) AP

Haddad, quien perdió ante el expresidente Jair Bolsonaro en la segunda vuelta de 2018, manifestó el jueves que se postulará para gobernador del estado de Sao Paulo. Es probable que se enfrente al actual gobernador, Tarcísio de Freitas, un aliado del atribulado exlíder de extrema derecha, quien ha dicho que se presentará a la reelección en el estado.

Haddad fue reemplazado por Dario Durigan, según la decisión firmada por Lula. Durigan era secretario ejecutivo del Ministerio de Finanzas.

“No me postulo en elecciones para negociar, me postulo para ganar”, expresó Haddad el jueves durante un acto en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, en el estado de Sao Paulo. “La victoria política siempre es posible: solo hay que presentarse con integridad y un plan sólido”.

Es poco probable que Haddad le gane a De Freitas, quien actualmente lidera las encuestas, pero postularse a gobernador le dará mayor prominencia en el escenario nacional, señaló Paulo Henrique Cassimiro, profesor de política de la Universidad Estatal de Río de Janeiro.

El Partido de los Trabajadores de Lula “realmente cuenta con él, incluso para la sucesión de Lula”, señaló Cassimiro. “Aunque pierda, postularse aporta una cantidad muy grande de capital político, eleva el perfil de la persona y hace que el nombre del candidato sea más conocido”.

En caso de una victoria de Lula —quien anunció su candidatura a la reelección en octubre—, Haddad podría regresar como ministro de Finanzas, dijo Cassimiro.

Lula y Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente, quien también ha dicho que se postulará para presidente, están empatados en una hipotética segunda vuelta entre ambos, según encuestas recientes.

Durante el acto en Sao Paulo el jueves, Lula dijo que la situación política en Brasil era “muy grave”.

“Si no presentamos a las mejores personas que tenemos en cada ciudad y en cada estado, y si no asumimos la lucha para defender la democracia, corremos el riesgo, por inacción, de entregar la democracia una vez más a los fascistas”, expresó el presidente de izquierda.

Haddad se postuló para presidente en 2018 porque Lula estaba en prisión. Lula pasó 19 meses tras las rejas, pero el Supremo Tribunal Federal anuló posteriormente sus condenas, lo que allanó el camino para que se enfrentara a Bolsonaro en 2022, a quien derrotó.

Bolsonaro cumple actualmente una condena de 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado pese a esa derrota electoral.

Al frente del Ministerio de Finanzas, Haddad impulsó enormes cambios en la forma en que el país grava bienes y servicios, una propuesta que llevaba décadas en preparación, así como una popular reforma al impuesto sobre la renta.

Pero su gestión como ministro de Finanzas no siempre fue fluida. En 2024, memes que apodaban a Haddad “Taxad” —un juego de palabras que combina “tax” (impuesto) y su apellido— inundaron internet después de que un arancel a las compras internacionales en línea de bajo costo generó controversia.

Carla Beni, economista de la Fundación Getulio Vargas, dijo que uno de los desafíos de Durigan será gestionar los impactos de la guerra con Irán en la economía de Brasil.

El gobierno de Lula anunció la semana pasada un alivio temporal de impuestos federales sobre el diésel, mientras los precios de la energía en todo el mundo se disparan. El gobierno dijo que la pérdida financiera para las cuentas públicas de Brasil se compensará con un impuesto del 12% a las exportaciones de crudo.

“Una guerra muy intensa como la que estamos viendo en Oriente Medio es algo bastante complejo de gestionar para Durigan”, indicó Beni.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP