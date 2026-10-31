Haas da a Hirakawa oportunidad de debutar en F1 en México, en lugar de Ocon

El japonés Ryo Hirakawa, de Haas, conduce en la tercera práctica para el Gran Premio de México, el sábado 31 de octubre de 2026 (AP Foto/Moisés Castillo) AP

En un cambio poco habitual a mitad de un fin de semana de la F1, Hirakawa sustituyó a Ocon en la tercera práctica y la clasificación del sábado, así como en la carrera, como compañero de equipo de Oliver Bearman.

Haas no explicó el cambio y sólo indicó que Ocon no estaba siendo reemplazado por enfermedad. Otros pilotos, incluido el líder de la serie Kimi Antonelli, se han sentido mal esta semana.

“No puedo decirte mucho, pero sí puedo decirte que no está enfermo", dijo Ayao Komatsu, director del equipo Haas, en declaraciones a Sky Sports antes de la tercera práctica "Lo único que puedo decir es que estamos concentrados en lo que tenemos por delante y en poner a Ryo en la mejor forma para la clasificación”.

Komatsu se negó a referirse a un tensa discusión por radio entre el francés Ocon y la ingeniera Laura Mueller.

En medio de una ola de rumores que afirmaban que Ocon tuvo un altercado físico con Komatsu, el piloto aclaró que no fue así.

“Anoche, una diferencia de puntos de vista llevó a una discusión con las partes involucradas. Si bien reconozco que esto ocurrió, rechazo categóricamente cualquier informe o acusación que sugiera que se utilizó cualquier forma de violencia física para resolver diferencias de cualquier naturaleza", enfatizó Ocon en sus redes sociales. "Les pido amablemente que se evite la especulación mientras se aborda el asunto”.

Hirakawa condujo en la primera práctica para Haas el viernes en el auto de Ocon, y fue 19.º el sábado en la tercera práctica para el Gran Premio de la Ciudad de México. También fue 19.º en la clasificación.

En el momento de la primera práctica, parecía que Haas simplemente estaba cumpliendo con los requisitos de la F1 de dar tiempo en pista a pilotos que no son habituales en un número determinado de sesiones de práctica cada año. Hirakawa marcó el 15.º mejor tiempo antes de que Ocon volviera al auto e hiciera el 13.º mejor tiempo en la segunda práctica.

Con 34 años y siete meses, Hirakawa se convertirá en el piloto de mayor edad en debutar en la F1 desde André Lotterer, quien era dos meses mayor en el GP de Bélgica de 2014.

La designación de Hirakawa también sorprende porque nunca ha competido en Fórmula 2 o 3, y su experiencia más significativa es en la Superfórmula de Japón, donde la parrilla está compuesta principalmente por pilotos japoneses. Ha ganado las 24 Horas de Le Mans con Toyota.

Haas dejó abierta la incógnita sobre quién correrá la próxima semana en Brasil, una de las cuatro carreras restantes este año.

Hirakawa tiene previsto correr para Toyota en la final de temporada del Campeonato Mundial de Resistencia la próxima semana —un evento en el que está en la pelea por el título de pilotos—, pero coincide con el GP de Brasil. Si la situación con Ocon no se resuelve, podría abrirse la puerta para que Rafael Camara debute en casa.

Haas firmó este mes a Camara, líder de F2, para la próxima temporada.

Ocon ya tiene previsto dejar Haas al final de la temporada tras dos años y ha indicado que quiere seguir en la F1, incluso como piloto de reserva de otro equipo. El francés de 30 años logró su única victoria en la F1 en 2021.

Ocon ya había sido dado de baja antes del final de la temporada en 2024, cuando Alpine puso a Jack Doohan en su lugar para el GP de Abu Dabi, que cerró la campaña, mientras se preparaba para marcharse a Haas.

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FUENTE: AP