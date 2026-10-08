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Haaland pide unidad en sus primeros comentarios sobre el veredicto de culpabilidad del Man City

Erling Haaland pidió a todos en el Manchester City que “permanezcan unidos” en sus primeros comentarios públicos desde que el club fue declarado culpable de infringir a gran escala las normas financieras de la Liga Premier.

Erling Haaland del Manchester City sale del campo en el encuentro ante el Sunderland en la Liga Premier el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Dave Thompson)
Erling Haaland del Manchester City sale del campo en el encuentro ante el Sunderland en la Liga Premier el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Dave Thompson) AP

El City jugará contra el Liverpool el domingo en su primer partido desde la publicación del veredicto de un panel investigador, que determinó que el City infló artificialmente sus ingresos en más de 1.000 millones de dólares entre 2009 y 2018 para eludir las normas de juego limpio financiero que restringían a los clubes rivales en ese periodo.

El panel declaró culpable al City de los 80 cargos financieros graves presentados por la Liga Premier y podría recibir sanciones severas —incluida la expulsión de la máxima categoría. El City presentó una apelación contra las conclusiones.

“Tenemos que permanecer unidos y tenemos que repartir cariño entre nosotros. Así que sí, permanezcan unidos, disfruten del viaje y sonrían”, indicó Haaland el jueves en una entrevista publicada por Sky Sports.

Al preguntársele cuál sería su mensaje para los aficionados del City que viajen a Anfield, donde espera al equipo una recepción potencialmente hostil, Haaland comentó: “Tenemos que permanecer unidos, tenemos que estar los unos con los otros y tenemos que mantenernos positivos.

“Pase lo que pase en la vida, siempre tenemos que tener una sonrisa. Así que tenemos que mantenernos positivos, mirar hacia adelante e intentar ganar partidos de fútbol y luego tratar de disfrutar la situación y el partido”.

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