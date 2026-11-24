ARCHIVO — Ha-Seong Kim, de los Bravos de Atlanta, conecta un elevado hacia el jugador de cuadro de los Cachorros de Chicago, Michael Busch, durante la quinta entrada de un partido de béisbol, el 16 de septiembre de 2026, en Chicago. (Foto AP/Melissa Tamez, Archivo) AP

El acuerdo de Kim incluye 1 millón de dólares en posibles bonificaciones por rendimiento, indicó a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones. La fuente habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a que el jugador superara el examen físico.

Kim, de 31 años y quien jugó como campocorto esta temporada, bateó para .116 con nueve carreras impulsadas en 51 juegos con Atlanta. Firmó un contrato de un año por 20 millones de dólares para 2026, se sometió a una cirugía en enero para reparar un tendón desgarrado en el dedo medio de la mano derecha y no debutó con los Bravos hasta el 12 de mayo. Bateó para .068 como el campocorto titular principal del equipo durante las seis semanas siguientes, luego volvió a la lista de lesionados el 1 de julio por inflamación en el dedo y regresó a los Braves el 7 de agosto.

Kim tiene un promedio de .242 con 52 jonrones y 217 carreras impulsadas con San Diego (2021-24), Tampa Bay (2025) y Atlanta (2025-26).

El contrato de Melton incluye una opción del equipo para 2033 y cláusulas de aumento que podrían elevar el valor hasta 80 millones de dólares.

Melton, que cumple 26 años el 3 de diciembre, recibe un bono por firma de 2 millones de dólares pagadero antes del 30 de noviembre y salarios de 1 millón de dólares en 2027 y 2028, 4,5 millones en 2029, 7,5 millones en 2030, 11 millones en 2031 y 18 millones en 2032. La opción de los Tigres para 2033 es por 23 millones de dólares, con una compensación de rescisión de 1,5 millones.

Las cláusulas de aumento podrían elevar su salario de 2032 a 24 millones de dólares y el precio de la opción a 29 millones. Aumentarían en función de logros entre 2027 y 2031: 2 millones de dólares por ganar un premio Cy Young, 1 millón por quedar segundo o tercero en la votación, 750.000 por quedar cuarto o quinto y 500.000 por ubicarse del sexto al décimo. Subirían 500.000 dólares por ser elegido al primer o segundo equipo All-MLB y 250.000 por elección o selección al Juego de Estrellas.

Recibiría un bono por traspaso de 1 millón de dólares, que pagaría el equipo que lo adquiera.

Melton debutó en las Grandes Ligas el 23 de julio de 2025 y terminó 3-2 con una efectividad de 2,76 en cuatro aperturas y 12 apariciones como relevista en su temporada de novato. Esta temporada tuvo marca de 8-5 en 20 aperturas con su segunda efectividad consecutiva de 2,76, al ponchar a 94 y otorgar 37 bases por bolas en 114 1/3 entradas. Melton comenzó la temporada en la lista de lesionados por inflamación en el codo derecho y debutó en la campaña con los Tigres el 24 de mayo. Su recta promedió 96,4 mph.

Su efectividad de 1,49 en 14 aperturas esta temporada fue la segunda más baja entre lanzadores de los Tigres desde que la efectividad se convirtió en una estadística oficial en 1913, solo por detrás del 0,91 de Al Benton en 1945.

Melton se desplomó a 1-4 con una efectividad de 6,30 en sus últimas seis aperturas.

Tuvo un salario de 785.500 dólares esta temporada.

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FUENTE: AP