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Gutierrez y Martínez anotan para que México venza a Ghana en fogueo para el Mundial

PUEBLA, México (AP) — El mediocampista Brian Gutiérrez y el delantero Guillermo Martínez anotaron los goles con los que México se impuso el viernes 2-0 a Ghana en un partido de preparación para el Mundial.

Gutiérrez, un jugador nacido en Estados Unidos que busca su primera aparición en una Copa del Mundo, anotó el primer gol del partido en el segundo minuto y Martínez logró su tanto a los 52.

Con la victoria, México extendió a seis partidos su racha invicta. Su última derrota fue en noviembre del año pasado cuando cayó ante Paraguay.

El cotejo de fogueo del viernes se llevó a cabo en el estadio Cuauhtémoc en Puebla, ubicada 130 kilómetros (80 millas) al oriente de la Ciudad de México.

El estadio no se llenó por completo dado que la FIFA sancionó a México por el canto homofóbico que sus aficionados profirieron en partidos amistosos contra Ecuador y Paraguay a finales del año pasado.

México debutará en el Mundial el 11 de junio contra Sudáfrica en el Estadio Azteca de la capital. El 18, se enfrenta a Corea del Sur en Guadalajara y cierra la primera ronda contra la República Checa en la Ciudad de México.

Carlos Queiroz debutó como entrenador de Ghana con una derrota. El veterano técnico utilizó un equipo juvenil porque el partido estaba fuera de la Fecha FIFA.

El mes pasado, el entrenador de 73 años reemplazó a Otto Addo, quien se marchó tras una serie de resultados decepcionantes.

En la Copa Mundial, Ghana enfrentará a Panamá el 17 de junio en Toronto, luego jugará contra Inglaterra en Foxborough y concluirá la primera ronda ante Croacia en Filadelfia.

México se medirá el 30 de mayo con Australia en Pasadena, California, y finalizará su preparación el 4 de junio contra Serbia en Toluca, México.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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