El gobierno anunció una ofensiva contra la minería de oro no autorizada a principios de este mes y dijo que busca frenar el daño ambiental, incluida la destrucción de tierras de cultivo por maquinaria pesada y la contaminación de ríos por sustancias químicas.

La ofensiva se tornó violenta la semana pasada, cuando enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que aplicaban restricciones a la minería de oro en el noreste de Guinea dejaron 10 muertos y 13 heridos.

El Tribunal para la Represión de Delitos Económicos y Financieros en Conakry, la capital de Guinea, condenó el lunes a los 22 exfuncionarios de Siguiri, una importante zona productora de oro cerca de la frontera de Guinea con Mali, a dos años de prisión cada uno por complicidad en la degradación ambiental, la destrucción y la contaminación del agua. Además, a cada funcionario se le impuso una multa de 10 millones de francos guineanos (unos 1.120 dólares).

Los 202 mineros ilegales —entre ellos varios extranjeros— recibieron condenas de tres años de prisión por los mismos cargos, además de minería ilegal. Se les ordenó pagar una multa conjunta de 10.000 millones de francos guineanos (1,1 millones de dólares).

El tribunal también prohibió a los extranjeros implicados en el caso ingresar al territorio guineano durante 10 años.

Los 224 acusados condenados el lunes figuraban entre más de 1.200 personas detenidas en Siguiri a principios de este mes bajo sospecha de extracción ilegal de oro.

La minería de oro no autorizada ha sido el sustento de más de 300.000 personas en Guinea, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Las minas de oro de Guinea han atraído desde hace tiempo a trabajadores de toda África occidental.

La ofensiva ha llevado a decenas de miles de mineros y sus familias, muchos originarios de Burkina Faso, a huir hacia la vecina Mali, según las autoridades malienses.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP