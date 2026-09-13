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Guerrero conecta 4 hits, incluido su primer jonrón en casa, y Azulejos aplastan 8-1 a Orioles

TORONTO (AP) — Vladimir Guerrero Jr. conectó un jonrón solitario entre sus cuatro imparables, George Springer y Kazuma Okamoto también se volaron la barda y los Azulejos de Toronto vencieron el domingo 8-1 a los Orioles de Baltimore.

Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto reacciona tras su jonrón en la quinta entrada ante los Orioles de Baltimore el domingo 13 de septiembre del 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)
Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto reacciona tras su jonrón en la quinta entrada ante los Orioles de Baltimore el domingo 13 de septiembre del 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) AP

Toronto comenzó el día a un juego de Cleveland en la carrera por el último comodín de la Liga Americana. Baltimore llegó con tres juegos de desventaja.

Los Orioles tienen marca de 3-9 en septiembre.

Dylan Cease (11-5) ponchó a nueve mientras permitió una carrera y cuatro hits en cinco entradas. Tiene marca de 5-1 con efectividad de 2,12 en 11 aperturas desde la pausa del Juego de Estrellas.

Springer, Guerrero y Okamoto conectaron jonrones consecutivos ante Trevor Rogers en la quinta entrada.

Guerrero recibió una ovación del público tras su noveno jonrón, un batazo de 350 pies que fue su primero en casa esta temporada. Llegó en el 75º juego como local de Toronto.

El jonrón de Springer fue su 15º. El de Okamoto fue su 32º.

Guerrero pegó un sencillo en la primera, un doble en la tercera y un sencillo en la séptima.

Springer impulsó cuatro carreras, y añadió un doble que limpió las bases ante Cam Sanders en la novena.

Okamoto llegó a 85 carreras impulsadas, superando el récord de novato de los Azulejos establecido por Eric Hinske en 2002.

Rogers (10-10) permitió cuatro carreras y siete hits en seis entradas.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP

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