ARCHIVO - Los jugadores de Argentina y Francia participan en la ceremonia previa a la final mundialista en Lusail, Qatar, el 18 de diciembre de 2022 (AP Foto/Christophe Ena, archivo) AP

Entre las competiciones afectadas figuraron dos carreras de Fórmula 1 a principios de este año en Arabia Saudí y Baréin.

El conflicto ha trastocado la imagen de la región como un refugio seguro, donde gobiernos y patrocinadores han aportado miles de millones de dólares para atraer megaeventos deportivos. Esto ocurre mientras Europa y Norteamérica parecen recelar de ese gasto tan fastuoso.

“La situación podría cambiar, pero la geografía no cambiará", dijo a The Associated Press Sebastian Sons, quien sigue el deporte en Oriente Medio con el instituto de investigación alemán CARPO. "Oriente Medio y la región del Golfo siempre son una región volátil y frágil”.

Seguir adelante supone un aval para hacer negocios en la región, pero también ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad por parte de algunos equipos y miembros del personal.

Mohammed Ben Sulayem , presidente de la FIA, el organismo rector mundial del automovilismo, ha afirmado que éste se encuentra "totalmente preparado” para sacar adelante las dos carreras: Qatar el 29 de noviembre y Abu Dabi el 6 de diciembre.

Se celebró una carrera de MotoGP en Qatar el 8 de noviembre en el circuito donde compite la F1. MotoGP está operado por Liberty Media, que también gestiona la F1.

“Celebrar las carreras en Qatar y Abu Dabi indica que esos dos sitios son estables y capaces de albergar eventos deportivos a gran escala", dijo a la AP Kristian Ulrichsen, politólogo del Baker Institute de la Universidad Rice. "Es importante que se les vea abiertos a los negocios”.

“La previsibilidad en la toma de decisiones a largo plazo y en la planificación de políticas hizo que la región fuera tan atractiva como sede de megaeventos en un momento en que muchas ciudades y países de todo el mundo están replanteándose el costo de hacerlo”, añadió Ulrichsen.

Qatar aspira a los Juegos Olímpicos de 2036

La reputación de Qatar está en juego. Organizó el Mundial de 2022 y es cofavorito —junto con India— para quedarse con los Juegos Olímpicos de 2036.

El próximo año, será sede del Mundial de baloncesto (27 de agosto-12 de septiembre) y albergará los Juegos Asiáticos de 2030.

Recibió un golpe la semana pasada cuando Estados Unidos retiró a su equipo del Mundial sub-17 masculino, justo en la antesala del torneo.

Arabia Saudí y sus vecinos del Golfo Pérsico han gastado mucho para organizar grandes eventos deportivos, pero ya estaban recortando la financiación de megaeventos antes de que comenzara la guerra hace nueve meses.

“Para Arabia Saudí, la guerra ha acelerado la necesidad de encontrar ahorros, de quizá reevaluar qué era viable y qué no”, señaló Ulrichsen.

Indicó que obtener el “gran premio” hace dos años —el Mundial de 2034— probablemente afinó el enfoque saudí.

“Qatar y los Emiratos Árabes Unidos probablemente tendrán que hacer lo mismo en algún momento”, agregó.

Entre los grandes eventos cancelados, pospuestos o reubicados figuran las dos carreras de Fórmula 1 previstas para principios de la temporada, y las Finales de la WTA que cierran el año tenístico, así como la Copa Asiática de fútbol, de un mes de duración.

Estos dos últimos eventos estaban programados originalmente en Arabia Saudí. El Rally Dakar de 2027 también se trasladó de Arabia Saudí a Portugal y Marruecos.

El poder blando se topa con el poder duro

La región ha estado utilizando el deporte para promover el “poder blando” y reforzar su marca. Pero Arabia Saudí ahora se enfrenta al poder duro, después de que los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, atacaron su principal aeropuerto internacional en Riad.

El distrito financiero de Riad también ha sido blanco recientemente.

La guerra también ha afectado a las grandes aerolíneas del Golfo y ha cambiado los patrones de viaje en la región.

“Una de las cosas que hizo Irán durante la guerra fue atacar deliberadamente el tejido conectivo entre los Estados del Golfo y el mundo”, explicó a la AP Sascha Bruchmann, analista del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. “Esto incluye puertos, aeropuertos, hoteles y centros de datos, lo que indica que Irán puede atacar asuntos importantes más allá de los hidrocarburos y desafiar las ambiciones de diversificación de los Estados del Golfo”.

Sons, el investigador del centro alemán de estudios, estimó que Arabia Saudí invirtió más de 6.000 millones de dólares en deportes internacionales entre 2021 y 2023. Sons indicó que el país acogió más de 100 eventos deportivos internacionales entre 2019 y 2024.

Cambia modelo de negocio de los Estados del Golfo

Un fracaso visible fue la quiebra de LIV Golf, que, según distintos informes, fue financiado con aproximadamente 5.000 millones de dólares del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí.

Arabia Saudí también canceló los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029, previstos para la aldea de esquí de Trojena, en el sur del reino desértico.

El evento se trasladó a Almaty, Kazajistán, que perdió frente a Beijing por un estrecho margen en la votación para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022.

Ulrichsen dijo que Arabia Saudí estaba dando marcha atrás a lo que parecía un “enfoque muy amplio”: respaldar LIV Golf, planear unos improbables Juegos Asiáticos de Invierno, financiar al astro del fútbol Cristiano Ronaldo y comprar el equipo de la Liga Premier inglesa Newcastle. Todos son enfoques variados de “poder blando”.

Según distintos reportes, Cristiano gana más de 200 millones de dólares al año con el club saudí Al-Nassr.

El fondo soberano de Qatar cuenta con la mayor parte del club francés Paris Saint-Germain, y el Manchester City está controlado por un grupo de inversión de Abu Dabi. Ulrichsen sostuvo que los equipos deportivos son una inversión más eficaz que los Mundiales o los Juegos Olímpicos “porque a la gente le importan más los equipos a los que apoya que un evento que ocurre durante tres o cuatro semanas”.

“Cuando (Cristiano) Ronaldo publicaba en Instagram sobre el increíble estilo de vida que disfrutaba en Riad, eso llegaba a más de 500 millones de personas”, añadió Ulrichsen. “Simplemente no se puede comprar ese tipo de alcance con una campaña convencional de relaciones públicas”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP