Guendouzi del Fenerbahce: suspendido 2 partidos de Champions tras choques en Lyon

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 26 de abril de 2026, el centrocampista del Fenerbahçe, Matteo Guendouzi (derecha), disputa el balón con el jugador del Galatasaray, Lucas Torreira, durante un partido de fútbol de la Superliga de Turquía entre el Galatasaray y el Fenerbahçe en Estambul, Turquía. (Foto AP/Khalil Hamra, Archivo) AP

Guendouzi, exjugador del gran rival de Lyon, el Marseille, estuvo en el centro de incidentes antes y después del triunfo 2-1 de Fenerbahce el 26 de agosto, incluido un altercado masivo. El resultado clasificó al club turco a la Liga de Campeones por primera vez en 18 años.

Guendouzi, de 27 años, no estará disponible cuando Fenerbahce reciba a Roma el próximo jueves ni en la visita a Aston Villa el 14 de octubre.

El delantero de Fenerbahce Mason Greenwood recibió una sanción de un partido, pero quedó aplazada por un año de libertad condicional debido a su participación, informó la UEFA en los fallos disciplinarios anunciados a última hora del viernes.

El entrenador de porteros de Lyon, Antonio Ferreira, fue suspendido por tres partidos de la Liga Europa, con otros dos encuentros aplazados, por “agresión grave”. En un enfrentamiento posterior al partido cerca del túnel de los jugadores, intentó patear a Guendouzi con un salto.

La UEFA indicó que los cargos contra Guendouzi fueron por infringir las normas de conducta decorosa, “insultar a jugadores u otras personas presentes en el partido” y provocar a los espectadores.

Guendouzi fue multado con 50.000 euros (58.000 dólares) y Greenwood, que afrontaba un cargo por violación de conducta decorosa, deberá pagar 30.000 euros (35.000 dólares).

Guendouzi mostró los dedos medios a los aficionados de Lyon durante el calentamiento y después del partido, y gritó “Allez l’OM” (“Vamos Marseille”), además de agarrarse la entrepierna en escenas descontroladas tras el encuentro. Más tarde afirmó que los aficionados de Lyon insultaron a su familia antes y durante el partido.

Guendouzi y Greenwood se incorporaron a Fenerbahce en la pretemporada como parte de una gran inversión del club de Estambul, que en los últimos años se ha quedado rezagado frente a su rival de la ciudad, Galatasaray. Galatasaray también jugará la Liga de Campeones.

La UEFA también multó a Fenerbahce con 50.000 euros (58.000 dólares) por infringir las normas de conducta decorosa y con 45.000 euros (52.000 dólares) por mala conducta de sus aficionados.

Lyon fue multado con 108.500 euros (126.000 dólares) por una serie de cargos. El equipo comenzará su participación en la Liga Europa, de segundo nivel, en Anderlecht el próximo jueves.

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FUENTE: AP