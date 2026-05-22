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Guatemala mantiene bajo custodia a dos hondureños heridos tras ataque a policías en el vecino país

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Ministerio de Gobernación de Guatemala confirmó el viernes que mantiene bajo custodia a dos hondureños heridos que se refugiaron en un hospital cerca de la frontera con Honduras horas después de registrarse la víspera un ataque contra un grupo de policías que dejó cinco muertos.

Según los partes policiales compartidos a la prensa por la Policía Nacional Civil de Guatemala, fechados el jueves, los hombres fueron identificados como Eli Nahum Guerra y Jefry Josseth Guardado, quienes llegaron desde la Aldea Corinto en Honduras, heridos por arma de fuego en la cabeza y estómago. Ambos se refugiaron en una clínica privada en el departamento de Izabal, fronterizo con Honduras.

La policía dijo que familiares de los heridos informaron que pasaban por el área cuando ocurrió el hecho de violencia.

En fotografías compartidas por la policía se puede ver a ambos hombres en camillas de hospital, presuntamente conscientes y hablando con la policía.

El jueves se perpetraron dos ataques armados en diferentes zonas de Honduras que dejaron por lo menos 24 fallecidos.

El ataque a los agentes de seguridad ocurrió en el municipio de Omoa, del departamento de Cortés, fronterizo con Guatemala.

Según la policía los agentes de la unidad antipandillas habían llegado a la aldea Corinto a realizar un operativo para capturar a un capo del narcotráfico y realizaron el allanamiento a una vivienda, donde fueron emboscados por criminales.

El otro ataque se produjo en la hacienda Panamá, en el municipio de Trujillo, del departamento norteño de Colón. La fiscalía hondureña confirmó que en el lugar se encontraron los cuerpos de 19 personas asesinadas a balazos. Las víctimas al parecer eran trabajadores del lugar.

FUENTE: AP

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