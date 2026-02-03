Guardiola expresa su dolor por tragedias humanitarias en el mundo

Pep Guardiola, entrenador español del Manchester City, se sienta antes de un partido de la Liga de Campeones ante el Galatasaray, el miércoles 28 de enero de 2026 (AP Foto/Dave Thompson) AP

Guardiola no regresó a Inglaterra a tiempo para sus habituales compromisos con los medios antes del partido de la Liga Premier inglesa entre el City y el Tottenham el domingo, después de dar un discurso en apoyo a los niños palestinos durante un acto benéfico en Barcelona, su ciudad natal.

El martes, volvió a estar frente a los periodistas y habló nuevamente sobre temas ajenos al fútbol, a pesar de que la conferencia de prensa era ostensiblemente una previa del partido de la Copa de la Liga Inglesa contra el Newcastle, a realizare este miércoles.

“Nunca, jamás en la historia de la humanidad hemos tenido la información frente a nuestros ojos, viendo más claramente que ahora", dijo, refiriéndose a lo que describió como “genocidio en Palestina, lo que sucedió en Ucrania, lo que sucedió en Rusia, lo que sucedió en todo el mundo, en Sudán, en todas partes.

"¿Hay alguien que vea las imágenes de lo que sucede en todo el mundo, las guerras en todo el mundo, que no se vea afectado? Aquí no se trata de una cuestión de estar en lo correcto o equivocado — tal vez un político sea de izquierda, de derecha, por supuesto... pero ¿hay alguien aquí que no se vea afectado por lo que sucede cada día? Hoy podemos verlo. Antes no podíamos verlo. Hoy lo vemos. Me duele."

Guardiola continuó: “Si fuera del lado opuesto, me dolería. ¿Desear daño a otro país? Me duele... matar completamente a miles de personas inocentes, me duele. No es más complicado que eso. No más.

“Tengo muchos amigos en muchos, muchos países. Muchos amigos. Cuando tienes una idea y necesitas defenderla y tienes que matar a miles, miles de personas, lo siento, me levantaré. Siempre estaré allí, siempre.”

Guardiola, de 55 años, dijo que “proteger al ser humano y la vida humana es lo único que tenemos" y agregó que su postura no se trata de política o de tomar partido.

“Las personas que tienen que hacer eso, huyen de sus países, van al mar y luego suben a un bote para ser rescatadas. No preguntes si está en lo correcto o equivocado, rescátalo. Se trata de un ser humano", dijo.

“Después podemos estar de acuerdo (o) criticar... pero cuando la gente está muriendo, tienes que ayudar."

Guardiola dijo que siempre usará su estatus como una figura destacada en el deporte para “ayudar hablando para ser una mejor sociedad.”

“Lo intentaré, estaré allí. Todo el tiempo,” dijo. “Desde mi punto de vista, ¿la justicia? Tienes que hablar. De lo contrario, esto simplemente seguirá adelante."

Guardiola también comentó sobre los dos tiroteos fatales por parte de agentes federales de Estados Unidos que han provocado una amplia reacción contra la represión del presidente Donald Trump sobre los migrantes indocumentados.

“Mira lo que sucedió en Estados Unidos, han matado a Renee Good y Alex Pretti”, dijo Guardiola, quien preguntó qué pasaría si un enfermero como Pretti fuera abatido a tiros en Gran Bretaña en esas circunstancias.

“Imaginen (a alguien del) NHS (Servicio Nacional de Salud) — cinco, seis personas a su alrededor, van al césped" y fue baleado.

"Dime, ¿cómo puedes defender eso?”

