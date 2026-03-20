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Guardiola evita avivar rivalidad con Arteta cuando "el mundo va a colapsar"

Pep Guardiola tuvo la oportunidad de calentar el partido contra el técnico rival Mikel Arteta en la antesala del duelo del Manchester City contra Arsenal en la final de la Copa de la Liga inglesa el domingo.

El técnico Pep Guardiola del Manchester City durante una rueda de prensa, el lunes 16 de marzo de 2026, previo al duelo contra Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. (Martin Rickett/PA vía AP)
El técnico Pep Guardiola del Manchester City durante una rueda de prensa, el lunes 16 de marzo de 2026, previo al duelo contra Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. (Martin Rickett/PA vía AP) AP

No entró al trapo.

“Miren lo que ha pasado en todo el mundo. Tenemos un caos increíble y nadie mueve un dedo", declaró Guardiola el viernes. "Todo está entre bambalinas. El mundo va a colapsar y aun así aquí estamos hablando de artes oscuras”.

La referencia de Guardiola a las “artes oscuras” recordó un punto de fricción entre los equipos que resurgió después de un partido de la Liga Premier en septiembre de 2024, cuando las tácticas de Arsenal recibieron críticas de varios jugadores de City tras el empate 2-2.

El mediocampista Bernardo Silva comentó que los jugadores de Arsenal empujaron “los límites de lo que era posible hacer”. El defensor John Stones señaló que “cortan el juego, lo que altera el ritmo”. Fue el lateral Kyle Walker, que ya no está en el City, quien describió las supuestas tácticas de Arsenal como “artes oscuras”.

Esos comentarios llevaron a Arteta a responder de manera bastante críptica, al decir que tiene “toda la información” sobre el City debido a su etapa allí como asistente de Guardiola de 2016 a 2019.

Guardiola, a su vez, instó a Arteta a ser “más claro exactamente sobre qué quiere decir”.

Un año y medio después, Guardiola no estaba de humor para reavivar esa discusión.

“Hay árbitros para encargarse de este tipo de cosas”, manifestó.

De hecho, el técnico del City elogió la evolución y la “solidaridad” de Arsenal, que está en la pelea por ganar cuatro trofeos esta temporada como líder de la Premier con nueve puntos de ventaja y tras avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones y de la Copa FA.

“Equipo excepcional”, expresó. “Es un gran desafío para nosotros ver cuál es nuestro nivel”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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