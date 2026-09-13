Guardianes ganan 9-2 y se acercan a medio juego de los líderes divisionales Medias Blancas

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Steven Kwan de los Guardianes de Cleveland celebra con sus compañeros su jonrón en la primera entrada ante los Mellizos de Minnesota el domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/Joseph Scheller) AP

Los Guardianes están un juego por delante de Toronto y tienen una ventaja de 5 juegos y medio sobre Minnesota en la carrera por el último puesto de comodín de la Liga Americana. Cleveland recibe a los Medias Blancas para una serie de tres juegos que comienza el lunes.

Travis Bazzana impulsó tres carreras para Cleveland, incluido un jonrón de dos carreras en la sexta entrada.

Bibee (6-15) permitió apenas dos carreras con cuatro hits. El derecho de 27 años había admitido 10 carreras en 8 1/3 entradas en sus dos aperturas previas de septiembre.

La difícil segunda mitad del All-Star de Minnesota Joe Ryan continuó.

En su segunda apertura desde que salió de la lista de lesionados, Ryan (6-10) cedió cuatro carreras con siete hits en cuatro entradas. Tiene marca de 0-5 y una efectividad de 8.48 en cinco aperturas desde el Juego de Estrellas. Había permitido ocho carreras con un récord de la franquicia de seis jonrones concedidos en una apertura contra los Guardians el 20 de julio.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP