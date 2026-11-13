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Guardia Revolucionaria dice que destruyó un radar de EEUU en Baréin y más noticias de Oriente Medio

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el viernes haber destruido un radar de alerta temprana de Estados Unidos en Baréin, en la primera afirmación de ese tipo en meses. También indicó que un petrolero chocó contra una mina mientras intentaba cruzar el estrecho de Ormuz, lo que provocó una explosión.

Ninguna de las dos afirmaciones pudo verificarse de manera independiente.

A continuación, las últimas noticias de Oriente Medio.

Guardia Revolucionaria dice que atacó un radar de EEUU en Baréin

La agencia noticiosa oficial iraní, IRNA, citó un comunicado de la Guardia en el que señaló que el ataque contra el sistema de radar de Estados Unidos se produjo después de una acción estadounidense contra un poste de telecomunicaciones en el puerto de Sirik, en el sur de Irán.

Baréin ha sido uno de los críticos más acérrimos de la República Islámica y alberga la 5.ª Flota de la Marina de Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado, el ataque al radar fue una seria advertencia a Washington para que cese sus acciones. Es el primer reporte iraní sobre una operación contra una instalación en Baréin desde septiembre.

Durante la guerra aérea que comenzó en febrero, Irán atacó bases estadounidenses en naciones árabes vecinas, incluido Baréin, en represalia por sus ataques. Desde entonces, Teherán golpea regularmente a petroleros en el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el envío de crudo.

Ni el Comando Central de Estados Unidos ni el Ministerio de Información de Baréin respondieron a solicitudes de comentarios.

Irán: petrolero chocó contra una mina en Ormuz

La Guardia Revolucionaria dijo que un buque de gas licuado de petróleo chocó contra una mina, lo que provocó una explosión, mientras trataba de navegar por el estrecho de Ormuz, de acuerdo con la agencia noticiosa estatal IRNA.

Según las autoridades, el petrolero ignoró repetidas advertencias mientras transitaba por la parte oriental del estrecho. La afirmación no pudo verificarse de manera independiente y la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico y monitorea la situación en el mar, no reportó el incidente.

Teherán continúa advirtiendo a los barcos que no atraviesen el estratégico corredor marítimo sin su aprobación.

Iraníes lloran a 350 soldados no identificados de la guerra Irán-Irak

Más de 38 años después del final de la guerra entre Irán e Irak, los restos de cientos de soldados no identificados fueron trasladados el viernes por ciudades iraníes en uno de los funerales de este tipo más grandes de los últimos años.

En Teherán, miles de personas se sumaron a una procesión por los restos de 110 soldados. En otras ciudades se celebraron funerales por otros 240.

Camiones que transportaban ataúdes cubiertos con banderas pasaron cerca de la Universidad de Teherán mientras los dolientes, vestidos de luto, se agolpaban a su alrededor, muchos de ellos llorando. El presidente, Masoud Pezeshkian, y altos cargos como el jefe interino de la Guardia Revolucionaria, el general Mostafa Izadi, asistieron al acto.

“Contra los enemigos, seguimos el mismo camino que nuestros mártires durante la guerra entre Irán e Irak”, dijo Izadi a reporteros.

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Este informe se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

FUENTE: AP

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