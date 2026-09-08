americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Guardia Costera de EEUU se une a búsqueda en Bahamas de un avión con 4 personas que iban a Florida

MIAMI (AP) — Un avión pequeño que transportaba a cuatro miembros de una familia que regresaban a casa a Florida desapareció frente a las Bahamas el lunes, informaron la Guardia Costera de Estados Unidos y autoridades de las Bahamas.

El avión despegó de Great Harbour Cay y se dirigía al Aeropuerto Ejecutivo de Miami, en el condado de Miami-Dade, indicó la policía de las Bahamas en un comunicado.

“La policía en la isla de Andros está coordinando los esfuerzos para localizar una aeronave que se cree que realizó un aterrizaje forzoso frente a la costa de Red Bays, North Andros”, indicó la agencia.

Silvia Larrieu contó que su tío, Mario Lamar, pilotaba el avión.

En una declaración en video compartida por WSVN-TV en Miami, Larrieu explicó que en la aeronave también viajaban la esposa de Lamar, Lily Lamar, y dos de sus nietos, Christian Sosa y Sophie Sosa.

Larrieu pidió a cualquiera que pueda ayudar que colabore en la búsqueda.

“Ya sea en avión, en barco, cualquier indicio que hayan notado, para ayudarnos a encontrarlos y traerlos de vuelta con vida”, pidió Larrieu.

La policía de Bahamas identificó el avión como una aeronave PA-34 Piper de cinco plazas, con número de cola N212ML. Indicó que había partido de Great Harbour Cay, una ciudad en las islas Berry de las BaHamás.

La policía de las Bahamas informó que el control de tráfico aéreo perdió contacto con la aeronave cuando se encontraba a unas 13 millas al oeste de la isla de Andros.

Funcionarios bahameños se comunicaron con la Guardia Costera de Estados Unidos alrededor de las 2 de la tarde y solicitaron ayuda para encontrar una aeronave siniestrada, según un portavoz.

“Los operadores de guardia del centro de mando del Distrito Sureste coordinaron el despliegue de un HC-144 Ocean Sentry para ayudar a las autoridades bahameñas en la búsqueda”, señaló el portavoz.

La búsqueda tuvo que suspenderse debido al mal tiempo, informó la policía de las Bahamas. No estaba claro cuándo se reanudaría.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

Lindsay Clancy mira a su abogado, Kevin Reddington, mientras el jurado continúa deliberando en su juicio por asesinato en el Tribunal Superior en Plymouth, Massachusetts, el martes 1 de septiembre de 2026. (Greg Derr/The Patriot Ledger vía AP, Pool)

Jurado no logra decisión unánime en el caso de la madre que asesinó a sus 3 hijos en Massachusetts

Duane Davis, a la derecha, y su abogado, Michael Sanft, sentados en la sala del tribunal después de que un jurado declarara a Davis culpable de asesinato en primer grado en el juicio relacionado con la muerte del rapero Tupac Shakur, ocurrida en 1996; la imagen fue tomada en el Centro de Justicia Regional del Tribunal de Distrito del Condado de Clark, en Las Vegas, el lunes 31 de agosto de 2026. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal via AP, Pool)

Jurado declara culpable a un hombre de asesinato por la muerte de Tupac Shakur ocurrida en 1996

ARCHIVO - El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, habla durante la celebración America 250 el 10 de junio de 2025, en Fort Bragg, Fayetteville, Carolina del Norte. (AP Foto/Karl DeBlaker, archivo)

El secretario del Ejército Dan Driscoll renuncia tras 18 meses, dice la Casa Blanca

Destacados del día

NUEVOS DETALLES DEL ACCIDENTE EN MIAMI: avión de Amazon impactó una furgoneta con siete personas

NUEVOS DETALLES DEL ACCIDENTE EN MIAMI: avión de Amazon impactó una furgoneta con siete personas

EMERGENCIA EN MIAMI: cinco muertos tras accidente de avión de carga de Amazon en el aeropuerto

EMERGENCIA EN MIAMI: cinco muertos tras accidente de avión de carga de Amazon en el aeropuerto

Raúl Castro reaparece junto a Díaz-Canel y desmiente rumores sobre su muerte tras una semana de especulaciones

Raúl Castro reaparece junto a Díaz-Canel y desmiente rumores sobre su muerte tras una semana de especulaciones

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter