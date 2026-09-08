Guardia Costera de EEUU se une a búsqueda en Bahamas de un avión con 4 personas que iban a Florida

El avión despegó de Great Harbour Cay y se dirigía al Aeropuerto Ejecutivo de Miami, en el condado de Miami-Dade, indicó la policía de las Bahamas en un comunicado.

“La policía en la isla de Andros está coordinando los esfuerzos para localizar una aeronave que se cree que realizó un aterrizaje forzoso frente a la costa de Red Bays, North Andros”, indicó la agencia.

En una declaración en video compartida por WSVN-TV en Miami, Larrieu explicó que en la aeronave también viajaban la esposa de Lamar, Lily Lamar, y dos de sus nietos, Christian Sosa y Sophie Sosa.

Larrieu pidió a cualquiera que pueda ayudar que colabore en la búsqueda.

“Ya sea en avión, en barco, cualquier indicio que hayan notado, para ayudarnos a encontrarlos y traerlos de vuelta con vida”, pidió Larrieu.

La policía de Bahamas identificó el avión como una aeronave PA-34 Piper de cinco plazas, con número de cola N212ML. Indicó que había partido de Great Harbour Cay, una ciudad en las islas Berry de las BaHamás.

La policía de las Bahamas informó que el control de tráfico aéreo perdió contacto con la aeronave cuando se encontraba a unas 13 millas al oeste de la isla de Andros.

Funcionarios bahameños se comunicaron con la Guardia Costera de Estados Unidos alrededor de las 2 de la tarde y solicitaron ayuda para encontrar una aeronave siniestrada, según un portavoz.

“Los operadores de guardia del centro de mando del Distrito Sureste coordinaron el despliegue de un HC-144 Ocean Sentry para ayudar a las autoridades bahameñas en la búsqueda”, señaló el portavoz.

La búsqueda tuvo que suspenderse debido al mal tiempo, informó la policía de las Bahamas. No estaba claro cuándo se reanudaría.

FUENTE: AP