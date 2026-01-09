Guardaespaldas de la familia del republicano Vivek Ramaswamy es arrestado por cargos de narcotráfico

Vivek Ramaswamy, candidato republicano a gobernador de Ohio, habla en un mitin el miércoles 7 de enero de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Justin Salsburey, de 43 años, de Bellefontaine, y su esposa, Ruthann Rankin, fueron acusados a finales del mes pasado de asociación delictuosa y posesión de grandes cantidades de narcóticos con la intención de distribuirlos a través del correo de Estados Unidos.

Salsburey estaba empleado por una empresa de seguridad privada contratada por los Ramaswamy para servicios de protección, según Connie Luck, portavoz de la campaña. Ella indicó que ARK Protection Group lo retiró inmediatamente del equipo de seguridad de la familia al enterarse del asunto.

Según las denuncias penales, 261 paquetes que contenían OxyContin falsificado y otras pastillas fueron entregados a la casa de la pareja en el oeste de Ohio entre agosto de 2024 y el mes pasado. Rankin ha sido separada de su empleo de maestra en una escuela cercana en Urbana, según un comunicado publicado por el distrito.

Salsburey está detenido en la cárcel del condado Franklin en Columbus, según el sitio web de la instalación. Rankin fue detenida y luego liberada.

“La familia de Vivek contrató a una empresa de seguridad privada para servicios de protección y se alarmó al escuchar esta inquietante noticia”, expresó Luck en un mensaje de texto.

Ella señaló que Salsburey había aprobado varias verificaciones de antecedentes realizadas por la empresa de seguridad, el FBI y la Oficina de Investigación Criminal de Ohio antes de ser contratado. La más reciente fue efectuada en septiembre por el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, agregó.

Salsburey también aprobó una prueba para detectar consumo de drogas previa a que se le diera el empleo, y nunca salió positivo en ningún examen aleatorio de detección de narcóticos, agregó Luck. Un mensaje dejado a un abogado que representó a Salsburey en el pasado no fue devuelto de momento.

“Vivek y su familia toman en serio los asuntos de seguridad y apoyan los esfuerzos para hacer que estos individuos rindan cuentas por estas acusaciones, si es que son demostradas”, indicó Luck.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP