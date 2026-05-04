Grupos de derechos civiles demandan para frenar ley migratoria de Texas

La ley puede entrar en vigor la próxima semana después de que un tribunal federal de apelaciones levantó un fallo de un tribunal inferior que la mantuvo suspendida durante años.

El Proyecto de Ley del Senado 4, o SB 4, como se conoce la ley, creó un delito a nivel estatal por ingresar al país sin autorización y estableció vías para que las autoridades estatales expulsen del país a esas personas si son condenadas.

Durante mucho tiempo, los tribunales han sostenido que la aplicación de las leyes migratorias es responsabilidad exclusiva del gobierno federal, pero con la ley estatal, los republicanos de Texas buscaron desafiar ese precedente.

El Texas Civil Rights Project, la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas y la ACLU sostienen en la demanda presentada el lunes que la ley es inconstitucional porque el derecho migratorio es un ámbito exclusivo del gobierno federal y debe prevalecer sobre la ley estatal.

Buscan detener cuatro disposiciones del SB 4: la creación de un delito por reingresar al país sin autorización, incluso si una persona desde entonces ha obtenido estatus legal; otorgar a magistrados estatales la autoridad para ordenar la deportación de una persona; la creación de un delito por no cumplir con la orden de un magistrado; y exigir que los magistrados continúen un proceso penal incluso si una persona tiene un caso migratorio pendiente, como una solicitud de asilo.

“Nuestra lucha contra el SB 4 no termina hasta que la justicia gane”, dijo Kate Gibson Kumar, del Texas Civil Rights Project, en un comunicado. “El SB 4 no solo es inconstitucional, sino una ley vil que utiliza nuestros recursos de Texas para perjudicar a comunidades en todo nuestro estado”.

La oficina del fiscal general estatal Ken Paxton no respondió a una solicitud de comentarios.

La demanda es el esfuerzo más reciente para frenar la ley de 2023, aprobada por la Legislatura en respuesta a cruces fronterizos récord que, según argumentaron líderes estatales del Partido Republicano, equivalían a una invasión.

El gobierno del entonces presidente Joe Biden estuvo entre los demandantes que inicialmente impugnaron la ley en 2024, pero el actual gobierno del presidente Donald Trump puso fin el año pasado a la participación del Departamento de Justicia en la demanda en medio de su ofensiva contra la inmigración.

Esa demanda continuó hasta hace dos semanas, cuando un tribunal federal de apelaciones levantó una orden judicial que había detenido la ley al dictaminar que los demandantes no tenían legitimación para demandar.

La ley puede entrar en vigor el 15 de mayo, a menos que otro tribunal la detenga.

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Esta historia fue publicada originalmente por The Texas Tribune y distribuida mediante una alianza con The Associated Press.

FUENTE: AP