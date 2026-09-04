americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Grupo Gilinski de Colombia y GeoPark firman acuerdo para operar campo petrolero con la estatal PDVSA

CARACAS (AP) — El grupo colombiano Gilinski y la empresa GeoPark suscribieron el viernes con la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) un acuerdo para operar por 25 años uno de los siete bloques del campo Ayacucho en la Faja Petrolífera del Orinoco, localizado en el sur del estado oriental Anzoátegui.

El acto fue encabezado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y Jaime Gilinski, director del grupo Gilinski, accionista mayoritario de GeoPark. La petrolera GeoPark asumirá la totalidad de la inversión requerida, se informó.

“Me emociona que sea una empresa de Colombia que se sume también a ese plan de recuperación de nuestra industria petrolera para el incremento de la producción”, dijo Rodríguez durante el acto transmitido por la estatal Venezolana de Televisión. El convenio fue firmado por Gilinski y el vicepresidente de PDVSA, Jovanny Martínez.

El acuerdo “representa nuestra apuesta de que, trabajando de la mano con PDVSA, con transparencia y convicción de futuro, el campo de Bare puede convertirse en un ejemplo de cómo la inversión privada responsable y el interés nacional pueden caminar juntos”, comentó Gilinski.

El campo Ayacucho —una de las cuatro grandes áreas localizadas en la Faja del Orinoco, uno de los ríos más caudalosos del mundo— consta de siete bloques. No se mencionó el volumen de reservas estimadas en el bloque Bare.

La Faja es una zona del tamaño de Costa Rica donde se ubican las reservas petroleras más grandes del mundo, estimada en unos 303.000 millones de barriles, según la Oficina de Información Energética de Estados Unidos.

El acuerdo fue suscrito después de la promulgación de la reforma de la Ley Hidrocarburos que redujo drásticamente el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas de gobiernos autoproclamados socialistas y que abrió ampliamente el sector a la inversión extranjera.

La reforma fue promulgada el 29 de enero. Justo ese día, el Departamento del Tesoro comenzó oficialmente a flexibilizar las sanciones a los hidrocarburos venezolanos que en su momento paralizaron la industria y amplió la capacidad de las compañías energéticas estadounidenses para operar en Venezuela.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, monarca del reino de Tooro, durante la celebración de su 18vo cumpleaños en Fort Portal, Uganda, el sábado 17 de abril de 2010, momento en que asumió plenamente sus funciones. (Foto AP/Marc Hofer, archivo)

Muere a los 34 años Oyo Nyimba, el "rey niño" tribal de Uganda

En esta imagen, proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos intentan sofocar las llamas en unos autos tras un ataque con drones rusos en la región de Kiev, Ucrania el 28 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias vía AP)

Drones rusos alcanzan viviendas y almacenes en la región de Kiev por 2do día

Destacados del día

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

El Cangrejo habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

"El Cangrejo" habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

El presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

MARCO RUBIO ENDURECE MENSAJE SOBRE CUBA: "Trump y yo somos inquebrantables en que Cuba será libre"

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

Cuba autoriza empresas privadas con más de 100 trabajadores, pero mantiene fuertes controles estatales

Cuba autoriza empresas privadas con más de 100 trabajadores, pero mantiene fuertes controles estatales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter