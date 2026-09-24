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Grupo dice que algunos "periodistas" muertos en Gaza eran milicianos

El Comité para la Protección de los Periodistas afirmó que 19 palestinos muertos por fuego israelí, a quienes previamente había identificado como periodistas o trabajadores de medios, en realidad eran milicianos o participantes en combate. Tras una revisión de su recuento, indicó que las fuerzas israelíes han matado a 191 periodistas y trabajadores de medios palestinos desde el inicio de la guerra en Gaza.

Edificios destruidos en Ciudad Gaza el 23 de septiembre del 2026. (AP foto/Jehad Alshrafi)
Edificios destruidos en Ciudad Gaza el 23 de septiembre del 2026. (AP foto/Jehad Alshrafi) AP

El Comité (conocido como CPJ por sus siglas en inglés), señala que actualiza con regularidad sus conclusiones a medida que sale a la luz nueva información. Eliminó a otros tres palestinos de su lista porque no se pudo establecer su papel como periodistas. Restituyó seis casos, incluidos dos periodistas israelíes muertos en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que inició la guerra.

“La precisión y la credibilidad de la investigación del CPJ son fundamentales para nuestra misión", declaró la directora ejecutiva, Jodie Ginsberg, en un comunicado.

"Basamos nuestras determinaciones únicamente en si las personas cumplen nuestras definiciones de a quién consideramos periodista, no en la afiliación o las opiniones de un individuo, ni en respuesta a presiones o intimidación de ningún gobierno o grupo de interés”, añadió.

El grupo basado en Nueva York indicó que, incluso después de la revisión, sus cifras muestran que las fuerzas israelíes fueron responsables de “por mucho, la mayoría de los asesinatos de periodistas y trabajadores de medios en todo el mundo desde 2023”.

Entre los muertos durante la guerra estuvo Mariam Dagga, una periodista visual que trabajó para The Associated Press y otros medios. Murió, junto con otras 21 personas —incluidos rescatistas y otros periodistas—, cuando Israel llevó a cabo un doble ataque contra un hospital de Gaza en agosto de 2025.

Israel niega que ataque a periodistas y ha dicho que varios de los periodistas muertos eran miembros de Hamás u otros grupos armados que se hacían pasar por reporteros. En algunos casos, ha aportado pruebas de esos vínculos que fueron rechazadas por sus empleadores.

La oficina del primer ministro israelí y el ejército no respondieron a solicitudes de comentarios.

Los críticos acusan a Israel de atacar deliberadamente a periodistas para silenciar la cobertura de la guerra. Israel ha impedido que reporteros extranjeros entren en Gaza, salvo en breves visitas organizadas por el ejército, desde el inicio de la guerra. El CPJ afirma que considera que todos los periodistas palestinos muertos en Gaza fueron ultimados en relación con su trabajo, ya que pueden realizarlo en cualquier lugar y porque no se les permite salir del territorio.

Los periodistas están protegidos por el derecho internacional

El CPJ indicó que obituarios de Hamás y otros milicianos difundidos después del acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025 identificaron a combatientes que el CPJ había clasificado previamente como periodistas.

Eso llevó al CPJ a iniciar una revisión interna en junio y a contratar a un auditor al mes siguiente para examinar sus conclusiones.

Desde el ataque del 7 de octubre, el CPJ ha eliminado a un total de 27 personas de su lista de periodistas muertos tras determinar que participaron en combate o pertenecían a un grupo miliciano. Eliminó a otras nueve por otros motivos. La lista actualizada también incluye a un periodista palestino muerto a manos de una milicia palestina y a cuatro israelíes muertos por Hamás.

Los periodistas son considerados civiles bajo el derecho internacional independientemente de sus opiniones políticas o afiliaciones, a menos que participen en hostilidades. Israel sostiene que milicianos que se hacen pasar por periodistas han utilizado esas protecciones para recopilar inteligencia y ayudar a atacar a las fuerzas israelíes.

Hamás y otros grupos armados operan medios de comunicación, así como partidos políticos, organizaciones benéficas y otras instituciones civiles junto a sus alas armadas. También cuentan con unidades de medios militares integradas con los combatientes que filman ataques y difunden propaganda y videos de rehenes.

El CPJ señaló que inicialmente no consideraba que la pertenencia a una unidad de medios militar por sí sola fuera prueba de participación en combate, pero desde entonces revisó sus criterios para excluir a “cualquiera con membresía activa en cualquier brazo militar de un actor estatal o no estatal”. Cinco de los 19 fueron eliminados debido a esos nuevos criterios, indicó.

La editora ejecutiva de AP, Julie Pace, forma parte de la junta directiva del CPJ.

Israel ha enfrentado fuertes críticas por la muerte de civiles

Milicianos encabezados por Hamás mataron a alrededor de 1.200 personas, en su mayoría civiles, en el ataque del 7 de octubre y secuestraron a 251 personas. Los últimos rehenes que quedaban fueron liberados, o se devolvieron sus restos, en virtud del acuerdo de alto el fuego alcanzado hace casi un año.

La represalia israelí ha matado a casi 74.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y milicianos pero afirma que alrededor de la mitad eran mujeres y niños. El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, mantiene registros detallados, y sus cifras son consideradas generalmente fiables por agencias de la ONU y expertos independientes.

Israel afirma que sólo ataca a milicianos y que adopta medidas extraordinarias para evitar dañar a civiles, y atribuye sus muertes a Hamás porque opera en zonas residenciales densamente pobladas. Importantes grupos de derechos y expertos han acusado a Israel de genocidio, acusaciones que niega enérgicamente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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