Grizzlies vencen 129-125 a Kings, que sufren 10ma derrota consecutiva, su peor racha en la campaña

Compartir en:









El español Santi Aldama, de los Grizzlies de Memphis, intenta un triple frente a los Kings de Sacramento, el miércoles 4 de febrero de 2026 (AP Foto/Justine Willard) AP

Spencer encestó un triple con 2:08 minutos restantes en el cuarto periodo para darle a Memphis una ventaja de 122-118. Después de que GG Jackson atinó un tiro, Spencer añadió otro de 16 pies con 43 segundos por jugar para mantener la diferencia en cuatro puntos.

Y luego de que los Kings se acercaron a un punto con un triple de DeMar DeRozan, Spencer encestó también de tres unidades con 18 segundos restantes para restaurar la ventaja de cuatro tantos y sellar la victoria.

Jaylen Wells anotó 18 puntos, Jackson añadió 16 y Kentavious Caldwell-Pope finalizó con 15 por Memphis, que ganó su segundo partido consecutivo. El español Santi Aldama, de vuelta en la alineación tras perderse cuatro partidos por una lesión en la rodilla derecha, sumó 12 puntos y seis rebotes.

Los Grizzlies jugaban su primer partido desde que canjearon el martes a Jaren Jackson Jr. al Jazz de Utah en un acuerdo de ocho jugadores y tres selecciones de draft. Memphis también ha estado en conversaciones sobre la posibilidad de desprenderse del base estrella Ja Morant.

La fecha límite de intercambio es el jueves por la tarde.

Domantas Sabonis anotó 20 de sus 24 puntos en la primera mitad y sumó 15 rebotes por los Kings, cuya última victoria fue el 16 de enero contra Washington.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP