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Cedric Coward, de los Grizzlies de Memphis, controla el balón delante de De'Anthony Melton, de los Warriors de Golden State, el jueves 19 de noviembre de 2026 (AP Foto/Brandon Dill) AP

Cam Boozer y Olivier Maxence-Prosper aportaron 16 puntos cada uno a la causa de los Grizzlies, que nunca estuvieron en desventaja y llegaron a tener una delantera de 34 unidades en el cuarto periodo. Javon Small añadió 14 tantos.

Charles Bassey terminó con 16 puntos y 13 rebotes por los Warriors, que recibieron sendos aportes de 15 puntos de Brandin Podziemski y Will Richard. Los Warriors, que tuvieron una foja de 0-5 en su gira, encestaron 5 de 29 desde larga distancia sin el lesionado astro Stephen Curry.

Curry se perdió su cuarto partido consecutivo. Se desgarró un músculo oblicuo durante una derrota en Houston que dio inicio a la gira de cinco visitas.

Draymond Green no jugó por una lesión en el codo derecho. Los Warriors, afectados por las lesiones, utilizaron su duodécima alineación titular distinta de la temporada.

Los Grizzlies no contaron con los titulares Ty Jerome, máximo anotador del equipo, y el pívot Zach Edey. Memphis también perdió a Jerami Grant al comienzo del segundo cuarto, después de que cayó de forma aparatosa sobre la pierna izquierda tras encestar un triple.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP