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Griffin y Nacionales vencen 2-1 a Bravos que se lleva primer serie perdida en casa en la temporada

ATLANTA (AP) — Foster Griffin permitió solo tres hits en seis entradas sin permitir carreras, Nasim Nuñez conectó un sencillo impulsor en la quinta y los Nacionales de Washington sobrevivieron al intento de remontada de Atlanta en la novena entrada para imponerse 2-1 el domingo y propinarles a los Bravos su primera derrota en una serie en casa en la temporada.

El lanzador de los Nacionales de Washington, Foster Griffin (22), trabaja en la primera entrada de un partido de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el domingo 24 de mayo de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Mike Stewart)
El lanzador de los Nacionales de Washington, Foster Griffin (22), trabaja en la primera entrada de un partido de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el domingo 24 de mayo de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Mike Stewart) AP

Los Bravos habían ganado ocho series consecutivas en casa para abrir la campaña antes de perder dos de tres ante Washington. Atlanta, líder de su división, cayó a 14-2-1 en series en total esta temporada.

Griffin (6-2) ponchó a seis y dio una base por bolas.

Gus Varland permitió sencillos de Ozzie Albies y Austin Riley para abrir la novena. Richard Lovelady cedió un rodado de Eli White que Nuñez manejó mal en la segunda base para un error, lo que permitió que Albies anotara desde la tercera.

Lovelady otorgó boleto a Ha-Seong Kim para llenar las bases. El cubano Orlando Ribalta entró y ponchó a Chadwick Tromp y dominó al venezolano Ronald Acuña Jr. con un rodado débil para su segundo salvamento.

El zurdo venezolanode Atlanta Martín Pérez (2-3) permitió una carrera en 5 2/3 entradas. El derecho dominicano Reynaldo López concedió un sencillo impulsor al bateador emergente Luis García Jr. en la octava.

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