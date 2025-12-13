americateve

Griezmann anota como suplente en la victoria 2-1 del Atlético de Madrid ante Valencia

BARCELONA (AP) — Antoine Griezmann anotó el gol de la victoria tras ingresar como suplente y el Atlético de Madrid venció el sábado 2-1 al Valencia en La Liga para mantenerse cerca de los líderes de la liga española.

Griezmann reemplazó al argentino Julián Álvarez con media hora por jugar y el Atlético liderando después de que Koke Resurrección anotara tras un rebote a los 17 minutos.

Lucas Beltrán igualó para los visitantes al 63 con un disparo desde fuera del área, cuando el delantero argentino esquivó a un defensor y lanzó un tiro largo justo dentro del poste.

Griezmann restauró la ventaja al 74 en el Wanda Metropolitano. El francés controló el balón y lo bajó con la punta de su bota, antes de disparar el gol de la victoria.

El jugador de 34 años ha asumido un papel más limitado con el Atlético esta temporada, pero sigue demostrando ser decisivo. El astro de Francia anotó dos goles como suplente en la victoria 3-1 sobre el Levante el mes pasado y también marcó tras entrar en la segunda mitad contra el Sevilla y el Real Madrid.

Su gol de la victoria contra el Valencia aumentó su récord de goles de carrera con el Atlético a 204.

El Atlético, que es cuarto, está a seis puntos del Barcelona antes de que el líder reciba más tarde al Osasuna.

La derrota del Valencia aumentará la presión sobre el entrenador Carlos Corberán debido a que el equipo se encuentra en el 17mo puesto, justo al borde de la zona de descenso.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

