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Grichuk empata con un jonrón y los Medias Blancas sorprenden 2-1 a los Marineros

CHICAGO (AP) — Randal Grichuk conectó un jonrón solitario y Drew Romo anotó la carrera de la victoria en la octava entrada para los Medias Blancas de Chicago, que vencieron 2-1 a los Marineros de Seattle el domingo.

Seranthony Domínguez (58), cerrador de los Medias Blancas de Chicago, celebra después de la victoria sobre los Marineros de Seattle con el primera base Munetaka Murakami (5), el domingo 10 de mayo de 2026, en Chicago. (AP Foto/Geoff Stellfox)
Seranthony Domínguez (58), cerrador de los Medias Blancas de Chicago, celebra después de la victoria sobre los Marineros de Seattle con el primera base Munetaka Murakami (5), el domingo 10 de mayo de 2026, en Chicago. (AP Foto/Geoff Stellfox) AP

Grichuk pegó un batazo de 377 pies por encima de la barda del jardín derecho para empatar el juego. Romo salió en pisa y corre tras el elevado del cubano Miguel Vargas que capturó el mexicocubano Randy Arozarena, quien hizo un mal tiro al plato.

En la novena, los Marineros conectaron sencillos consecutivos y el dominicano Seranthony Domínguez dio base por bolas a Rob Refsnyder para llenar las bases sin outs. Domínguez salió del apuro para conseguir su noveno salvamento del año.

El abridor de los Medias Blancas, Davis Martin, permitió una carrera con tres imparables en seis entradas. Bryan Hudson (1-0) logró su primera victoria de la temporada después de permitir un hit en la octava.

El dominicano Julio Rodríguez anotó por un error defensivo de Tristan Peters en la primera entrada.

El venezolano Eduard Bazardo (2-2) permitió dos hits y dos carreras por los Marineros. El abridor Logan Gilbert ponchó a nueve y solo permitió un hit en seis entradas.

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