Greenwood se luce y Marsella frena mala racha al vencer al colista Metz

Los hombres de Habib Beye llegaron al partido tras perder ante Monaco y Lille por el mismo marcador de 2-1, y estaban decididos a no caer en un segundo encuentro seguido en casa por primera vez desde noviembre de 2024.

Pierre-Emerick Aubameyang abrió el marcador a los 13 minutos, cuando recibió un pase de Greenwood y definió para culminar un rápido contraataque.

La asistencia de Greenwood permitió a Igor Paixão picar el balón por encima del arquero y poner el 2-0 a los tres minutos del segundo tiempo. Pero un minuto después, Georgiy Tsitaishvili descontó para el visitante.

Sin embargo, Metz casi no volvió a inquietar y Hamed Junior Traore completó la cuenta en el tiempo añadido para el 3-1, lo que elevó al Marseille por encima de Lille y al tercer puesto.

Metz se mantuvo en el fondo de la tabla de la Ligue 1 y casi con seguridad descenderá.

Paris FC anotó tres veces en los primeros 24 minutos para allanar el camino hacia una contundente victoria 4-1 sobre Monaco y poner fin a su racha de siete triunfos.

Jonathan Ikone firmó un doblete, a ambos lados de un gol del italiano Ciro Immobile, y dejó al equipo local en una posición inmejorable.

Monaco recortó distancias poco antes del descanso por medio de Folarin Balogun, pero el suplente de Paris Luca Koleosho marcó el cuarto a los 71 minutos y prolongó la excelente racha del club bajo Antoine Kombouaré, el entrenador nombrado a finales de febrero.

El equipo de la capital suma seis partidos sin perder desde que él asumió, y en ese lapso ha obtenido 12 puntos de 18 posibles.

El resultado lo elevó por encima de Angers y al 12º puesto en la Ligue 1.

Fue una derrota aleccionadora para Monaco, en el que Paul Pogba ingresó como suplente en el segundo tiempo por primera vez desde diciembre.

Monaco se mantuvo en el quinto lugar, pero podría ser superado por Lyon y Rennes, que juegan este fin de semana.

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FUENTE: AP