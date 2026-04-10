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Green encesta 11 triples y fija récord de los Bucks, que apalean 125-108 a Nets

MILWAUKEE (AP) — AJ Green encestó el viernes 11 triples para establecer el récord de los Bucks de Milwaukee en un partido y anotó 35 puntos, la mayor cifra en su carrera, en una paliza de 125-108 sobre los Nets de Brooklyn.

AJ Green, de los Bucks de Milwaukee, intenta un triple en el encuentro del viernes 10 de abril de 2026 ante los Nets de Brooklyn (AP Foto/Jeffrey Phelps)
AJ Green, de los Bucks de Milwaukee, intenta un triple en el encuentro del viernes 10 de abril de 2026 ante los Nets de Brooklyn (AP Foto/Jeffrey Phelps) AP

Green acertó 11 de 16 disparos desde la línea de 3 puntos para romper la marca de 10 triples que compartían Ray Allen y Damian Lillard. Green suma ahora 227 triples y persigue el récord de la franquicia en una sola temporada, de 229, establecido por Allen en 2001-2002.

Cormac Ryan, de Milwaukee, impuso el mejor registro de su carrera con 28 puntos en su primer duelo como titular. Taurean Prince acumuló 18 puntos y 10 rebotes.

Prince acertó 6 de 11 y Ryan 5 de 9 en intentos de triple.

Como equipo, Milwaukee encestó 24 de 48 disparos desde más allá del arco.

Fue el último partido de la campaña en casa de los Bucks, quienes atraviesan por su primera temporada con foja deficitaria en una década, cortando una racha de nueve apariciones consecutivas en los playoffs.

Todo esto ocurre en medio de especulaciones sobre el futuro de Giannis Antetokounmpo, dos veces elegido el Jugador Más Valioso y quien ha pasado su carrera de 13 años en Milwaukee.

Antetokounmpo no estuvo disponible por 14.º partido consecutivo debido a lo que los Bucks describieron como una hiperextensión de la rodilla izquierda y una contusión ósea. Antetokounmpo ha afirmado que está sano y que quiere jugar.

La NBA está investigando el asunto.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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