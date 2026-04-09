Grecia busca proteger a menores de redes sociales con nueva restricción

ARCHIVO - Estudiantes suben las escaleras para entrar a su clase durante su primer día de clases en una escuela primaria pública en Drapetsona, un suburbio de El Pireo, cerca de Atenas, el lunes 12 de septiembre de 2022. (Foto AP/Petros Giannakouris, archivo) AP

La nueva ley apuntará a las plataformas de redes sociales que permiten al usuario crear perfiles, interactuar con otros y compartir contenido, como Facebook, Instagram y TikTok.

Una vez que la ley entre en vigor, las plataformas de redes sociales serán responsables de volver a verificar las edades de todos los usuarios en el país para excluir a quienes tengan 15 años o menos. Las autoridades señalan que el papel del Estado se limitará a garantizar que las plataformas de redes sociales cumplan la nueva ley y actuará en caso que se reporten infracciones.

Las infracciones se reportarán a las autoridades del país en que tenga su sede la plataforma de redes sociales o al brazo ejecutivo de la Unión Europea. Las sanciones incluyen multas de hasta el 6% de la facturación global de una empresa, multas diarias hasta que se cumpla la norma o restricciones a las operaciones.

En un video publicado en redes sociales, el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis dirigió su mensaje directamente a los niños al afirmar el miércoles que la prohibición es por su propio bien, porque padres y los propios menores le han confiado que interminables horas en plataformas de redes sociales provocan estrés, ansiedad e insomnio.

“Ahora estoy seguro de que muchos jóvenes se enojarán. Si yo estuviera a su edad, quizá también me sentiría igual. Pero nuestro papel, mi papel, no siempre es ser agradable”, expresó Mitsotakis.

“Si algo nos hace sentir más ansiosos o peor, inferiores a quienes realmente somos, entonces quizá sea mejor que le pongamos fin”.

El primer ministro griego indicó que la nueva ley no pretende mantener a los jóvenes alejados de la tecnología, sino protegerlos del “diseño adictivo de ciertas plataformas y de su modelo de ganancias, que se basa en cuánto tiempo pasas frente a la pantalla de un teléfono móvil, lo que te arrebata tu inocencia y tu libertad”.

Mitsotakis señaló que se espera que la nueva ley se presente este verano y entre en vigor el primer día del próximo año.

Grecia sigue el ejemplo de Francia, que a principios de este año instauró su propia prohibición de redes sociales para menores de 15 años.

En una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Mitsotakis instó a establecer un “marco europeo unificado” antes que termine el año para complementar las iniciativas nacionales destinadas a proteger a los menores.

El mandatario griego propuso una prohibición de redes sociales en toda la Unión Europea para adolescentes de 15 años y menores, un mecanismo estandarizado de verificación de edad, obligar a las plataformas a volver a verificar la edad de los usuarios cada dos años y crear un organismo para que los Estados miembros y la comisión evalúen incidentes e impongan sanciones con rapidez. ____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP