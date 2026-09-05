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Gray lanza 7 sólidas entradas y lidera las mayores con 17 victorias; Medias Rojas 5-0 Orioles

BALTIMORE (AP) — Sonny Gray lanzó siete entradas con pelota de tres hits para conseguir su 17ma victoria, la mayor cantidad en las Grandes Ligas, y ayudar a que los Medias Rojas de Boston blanquearan el sábado 5-0 a los Orioles de Baltimore.

Sonny Gray, de los Medias Rojas de Boston, lanza en el juego del sábado 5 de septiembre de 2026 ante los Orioles de Baltimore (AP Foto/Stephanie Scarbroug)
Sonny Gray, de los Medias Rojas de Boston, lanza en el juego del sábado 5 de septiembre de 2026 ante los Orioles de Baltimore (AP Foto/Stephanie Scarbroug) AP

Gray (17-4) ponchó a siete y dio tres bases por bolas. Superó al dominicano Cristopher Sánchez, de Filadelfia, en el liderato de victorias.

Permitió corredores en base en cinco entradas, pero solo pasó apuros de verdad en la tercera, de la que salió ileso después de que Connor Wong retiró a Colton Cowser cuando intentaba anotar en una jugada de selección tras un batazo de Blaze Alexander.

Eli White conectó un sencillo productor de dos carreras ante Chris Bassitt (6-5), y Wong también pegó un sencillo para completar una sexta entrada de tres carreras. Isiah Kiner-Falefa añadió un doble de dos carreras en la séptima, mientras que Boston dejó en blanco a Baltimore en juegos consecutivos y tomó ventaja de 3-0 en la serie.

Los Orioles (69-74) se fueron de 7-0 con corredores en posición de anotar para sufrir su quinta derrota consecutiva, después de volver a .500 por primera vez desde el 30 de abril. Siguen a tres juegos de Cleveland en la pugna por el último puesto de comodín de la Liga Americana, con Texas y Toronto entre ambos.

Los Medias Rojas (78-65) se colocaron seis juegos por delante de Cleveland y a tres de Nueva York. Ocupan el segundo puesto de comodín.

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