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Granizo del tamaño de pelotas de golf azota partes de Arizona

PHOENIX (AP) — Granizo del tamaño de pelotas de golf y peligrosas ráfagas de viento azotaron el norte y el centro de Arizona el miércoles mientras una inusual tormenta atravesaba la región, trayendo consigo riesgo de tornados y posibles inundaciones repentinas.

Ramas de árboles obstaculizan una calle tras el paso de una tormenta que causó daños en un complejo de apartamentos, el miércoles 21 de octubre de 2026, en Mesa, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin)
Ramas de árboles obstaculizan una calle tras el paso de una tormenta que causó daños en un complejo de apartamentos, el miércoles 21 de octubre de 2026, en Mesa, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

El Servicio Meteorológico Nacional emitió múltiples alertas a medida que fuertes tormentas eléctricas avanzaban por el estado, haciendo un llamado a la población para resguardarse y mantenerse alejada de ventanas, ante registros de granizo de entre 5 y 7 centímetros (2 y 3 pulgadas) en el área. Varias ventanas y vehículos sufrieron daños por el fuerte impacto del granizo.

Se emitieron avisos de tornado para varias zonas, los primeros en el estado desde el 6 de octubre de 2010.

“Esto es muy inusual para esta zona en esta época del año”, declaró Ryan Bernhart, del Servicio Meteorológico Nacional en Flagstaff.

Fuertes vientos derribaron árboles en Flagstaff y Mesa, algunos de los cuales cayeron sobre muros y cocheras. Varias decenas de pinos ponderosa de más de 10 metros (30 pies) de altura cayeron en el Bosque Nacional Coconino, al noroeste de Flagstaff.

“No se cayeron árboles pequeños”, afirmó Bernhart. “Son árboles bastante fuertes que fueron derribados”.

La mayor amenaza para el área metropolitana de Phoenix es la lluvia intensa y las inundaciones repentinas durante esta noche y la mañana del jueves, señaló Mark O’Malley, de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Phoenix.

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Hill informó desde Las Vegas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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