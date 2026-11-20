La cifra mundial se basó en estimaciones de la empresa hasta el final del jueves, el día en que se lanzó el juego. Rockstar también indicó en un comunicado que vendió 32,5 millones de unidades en preventa, estableciendo un récord en todas las plataformas.

"Nos sentimos muy honrados por la respuesta de los jugadores de todo el mundo y no podríamos estar más emocionados de compartir este momento con ustedes”, comentó Sam Houser, presidente y fundador de Rockstar, en un comunicado.

“Grand Theft Auto V”, lanzado en 2013, generó 1.000 millones de dólares en ventas minoristas en sus primeros tres días. Luego se convirtió en uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos, y representó más de 230 millones de las más de 470 millones de unidades de la franquicia vendidas a nivel mundial, según la editorial Take-Two Interactive.

La edición estándar del juego se vende al por menor por alrededor de 80 dólares en Estados Unidos.

Hace poco este mes, el blog de PlayStation señaló que “GTA VI” fue el juego más reservado en la historia de su tienda homónima. Debido a la demanda, PlayStation indicó que se asociaría con Rockstar Games para permitir que los jugadores comenzaran a precargar el juego con nueve días de anticipación, de modo que estuvieran listos para jugar el día del lanzamiento.

Trece años de espera

“GTA VI” es la entrega más reciente de la violenta serie de videojuegos que ha satirizado la cultura estadounidense con versiones ficticias de Nueva York y Los Ángeles, y que ahora regresa a su versión de Miami: Vice City.

Es el primer juego nuevo de “GTA” en 13 años, y la historia de “GTA VI” se centra en Lucía Caminos y Jason Duval, una pareja que intenta mejorar sus circunstancias mediante el crimen a lo largo del estado ficticio de Leonida.

Las primeras reseñas del juego han señalado un mayor énfasis en la construcción de relaciones que va más allá de los asaltos violentos, los robos a bancos y el caos que desde hace tiempo han definido a la franquicia.

El lanzamiento del juego también puso fin a años de sigilo en torno a su elenco. Manni L. Perez interpreta a Lucia y Dylan Rourke encarna a Jason, mientras que Bobby Moynihan, Stephen Root, Taryn Manning, Roselyn Sanchez y el rapero Denzel Curry figuran entre los nombres conocidos en los extensos créditos de Rockstar.

El enorme lanzamiento llega después de más de una década de expectativa en torno a una serie que se ha convertido en una de las propiedades más grandes del entretenimiento. ___ Jonathan Landrum Jr. es redactor de entretenimiento y reporta desde Los Ángeles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP