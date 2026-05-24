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Grand slam de Hernández deja tendidos a Mets y da a Marlins triunfo 4-0 para barrer serie

MIAMI (AP) — El dominicano Heriberto Hernández conectó un grand slam ante Devin Williams en la novena entrada para su primer hit de oro en las Grandes Ligas, lo que le dio a los Marlins de Miami una victoria 4-0 el domingo y una barrida de tres juegos sobre los Mets de Nueva York.

Heriberto Hernández, de los Marlins de Miami, es bañado tras conectar un grand slam para dejar en el terreno al rival durante la novena entrada, derrotando a los Mets de Nueva York en un partido de béisbol, el domingo 24 de mayo de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky)
Heriberto Hernández, de los Marlins de Miami, es bañado tras conectar un grand slam para dejar en el terreno al rival durante la novena entrada, derrotando a los Mets de Nueva York en un partido de béisbol, el domingo 24 de mayo de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky) AP

Nueva York tuvo apenas dos carreras y 11 hits en la serie, y ha anotado dos carreras o menos en cuatro partidos consecutivos. Los Mets (22-31), que han caído al último lugar en el Este de la Liga Nacional, se fueron en blanco por sexta vez esta temporada al completar una gira de 2-5. Han anotado una carrera o ninguna en 15 juegos.

El dominicano Juan Soto fue retirado de la alineación antes del partido debido a fiebre. Marcus Semien se fue de 10-0 en la serie, bajando su promedio a .214.

Miami (25-29) barrió una serie por primera vez desde sus primeros tres juegos de la temporada contra Colorado.

El dominicano Christopher Morel conectó un doble ante Williams (3-2) abriendo la novena, el venezolano Javier Sanoja tocó de sacrificio, Liam Hicks recibió base por bolas y Xavier Edwards fue otorgado boleto intencional.

El abridor de los Mets, Christian Scott, permitió cuatro hits en 5 2/3 entradas, su mayor cifra de la temporada.

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