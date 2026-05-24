Grand slam de Hernández deja tendidos a Mets y da a Marlins triunfo 4-0 para barrer serie

Compartir en:









Heriberto Hernández, de los Marlins de Miami, es bañado tras conectar un grand slam para dejar en el terreno al rival durante la novena entrada, derrotando a los Mets de Nueva York en un partido de béisbol, el domingo 24 de mayo de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky) AP

Nueva York tuvo apenas dos carreras y 11 hits en la serie, y ha anotado dos carreras o menos en cuatro partidos consecutivos. Los Mets (22-31), que han caído al último lugar en el Este de la Liga Nacional, se fueron en blanco por sexta vez esta temporada al completar una gira de 2-5. Han anotado una carrera o ninguna en 15 juegos.

El dominicano Juan Soto fue retirado de la alineación antes del partido debido a fiebre. Marcus Semien se fue de 10-0 en la serie, bajando su promedio a .214.

Miami (25-29) barrió una serie por primera vez desde sus primeros tres juegos de la temporada contra Colorado.

El dominicano Christopher Morel conectó un doble ante Williams (3-2) abriendo la novena, el venezolano Javier Sanoja tocó de sacrificio, Liam Hicks recibió base por bolas y Xavier Edwards fue otorgado boleto intencional.

El abridor de los Mets, Christian Scott, permitió cuatro hits en 5 2/3 entradas, su mayor cifra de la temporada.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

Compartir en:







