Gran producción de Robinson y eficacia de Penix Jr. impulsan repunte de Falcons

El corredor de los Falcons de Atlanta, Bijan Robinson (7), celebra tras anotar contra los Saints de Nueva Orleans durante la primera mitad de un partido de la NFL en Nueva Orleans, el lunes 5 de octubre de 2026. (Foto AP/Ella Hall) AP

Bijan Robinson y Brian Robinson se combinaron para correr 207 yardas y anotar cinco touchdowns, mientras la ofensiva de los Falcons continuó su giro dramático con Penix como titular en la victoria de Atlanta por 45-24 en el “Monday Night Football” ante Nueva Orleans.

Los Falcons han pasado de ser el equipo con menos puntos en la liga al que más anota con el regreso de Penix, quien ha guiado a su equipo a 80 puntos en las dos semanas desde que volvió. En las dos primeras semanas de la temporada, con el suplente Cooper Rush al mando, los Falcons anotaron apenas 16 puntos en total en derrotas ante los Steelers y los Panthers.

La victoria dominante de Atlanta sobre los Saints llegó después de una paliza 35-14 en Green Bay el 24 de septiembre. Un equipo que fue abucheado al salir de su propio campo tras una derrota 34-3 ante los Panthers ahora está empatado en el primer lugar de la NFC Sur después de cuatro partidos.

“¿Qué creo que he demostrado? Que estoy sano. Eso es todo. Siento que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. No me voy a sentar aquí a decir que estoy satisfecho. Ya sabes, todavía queda una temporada larga” señaló Penix, quien se rompió el ligamento cruzado anterior (ACL) de la rodilla izquierda en noviembre pasado.

La ofensiva de Atlanta sigue enfocándose en el juego terrestre, pero Penix fue eficiente y evitó errores ante los Saints. Completó 15 de 20 pases para 223 yardas, con un touchdown y sin intercepciones. Repartió el balón, lanzó un pase profundo de touchdown de 31 yardas y encabezó una actuación sin equivocaciones que produjo seis touchdowns ofensivos y la mayor cantidad de puntos que Atlanta ha anotado en un partido desde 2016.

“Mike jugó bien. Cuidó el balón, hizo algunos lanzamientos realmente buenos. Me pareció que el pase al final del partido, en ese tercer down, para ponerle el balón a Drake (London), fue una jugada excelente. Hay un montón de cosas muy buenas ahí afuera, pero me gusta mucho la actitud de Mike el día del partido. Me gusta cómo está operando”, añadió el lunes el entrenador de los Falcons, Kevin Stefanski.

Qué está funcionando

¿Mencionamos la ofensiva? Fue una actuación completa por segunda semana consecutiva. Más allá de las figuras Bijan Robinson (19 acarreos, 145 yardas, 2 TDs) y London (cinco recepciones, 96 yardas), los Falcons también pudieron atender otras áreas. El ala cerrada Kyle Pitts tuvo tres recepciones para 47 yardas después de llegar al partido con apenas dos recepciones en la temporada. Jahan Dotson sumó dos recepciones para 54 yardas y un TD, mientras los Falcons buscan un receptor abierto N.º 2 detrás de London. Brian Robinson Jr. también estuvo sólido con 62 yardas y tres touchdowns en 14 acarreos.

La línea ofensiva abrió el camino para 205 yardas por tierra y 5,9 yardas por intento, pero quizá aún más importante, permitió que Penix —frecuentemente afectado por lesiones— fuera capturado apenas una vez.

Qué necesita ayuda

Los Falcons sabían que el receptor abierto Chris Olave sería el foco del juego aéreo de los Saints y aun así pudo terminar con ocho recepciones para 116 yardas. Los Saints también lograron terminar tres de sus cuatro visitas a la zona roja con touchdowns, aunque uno fue en los dos minutos finales, con el partido ya decidido.

A la alza

¿Puede subir mucho más el valor de Bijan Robinson? En la tercera jugada desde la línea de golpeo, Robinson corrió para un touchdown de 59 yardas, alcanzando una velocidad máxima de 21,78 millas por hora según las estadísticas de NextGen, la segunda más rápida de un corredor con el balón esta temporada. Es segundo en la NFL con 614 yardas desde la línea de golpeo, 7 menos que el corredor de los Chiefs Kenneth Walker III.

A la baja

Los Falcons han enfrentado la mayor cantidad de intentos de pase de la liga, 178, en gran parte por tener amplias ventajas en las últimas dos semanas. A pesar de ese número alto, Atlanta tiene apenas una intercepción esta temporada. También está empatado en el puesto 22 en capturas, con siete.

Lesiones

El ala defensiva Za’Darius Smith permaneció en el suelo durante varios minutos en el primer cuarto, pero salió trotando del campo. Fue descartado por una conmoción cerebral. El tackle izquierdo Jake Matthews salió por una lesión en la ingle en la primera mitad y no regresó.

Número clave

3 — carreras de touchdown en su carrera de al menos 50 yardas de Bijan Robinson, y las tres han sido en el “Monday Night Football”.

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FUENTE: AP