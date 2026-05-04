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Gracias a Conforto Cachorros remontan en la novena para vencer 5-4 a Rojos

CHICAGO (AP) — El bateador emergente Michael Conforto coronó una novena entrada de dos carreras con un jonrón solitario, y los Cachorros de Chicago remontaron para vencer el lunes 5-4 a los Rojos de Cincinnati para su sexta victoria consecutiva.

Michael Conforto de los Cachorros de Chicago celebra al rodear las bases tras conectar su jonrón solitario en la novena entrada ante los Cachorros de Chicago el lunes 4 de mayo del 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh)
Michael Conforto de los Cachorros de Chicago celebra al rodear las bases tras conectar su jonrón solitario en la novena entrada ante los Cachorros de Chicago el lunes 4 de mayo del 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Seiya Suzuki conectó un cuadrangular de 455 pies para los líderes de la División Central de la Liga Nacional, que mejoraron a 23-12 con su 16ª victoria en 19 juegos. Chicago ha ganado 12 seguidos en casa, la mejor racha del equipo en Wrigley Field desde una seguidilla de 14 partidos en 2008.

Los Rojos tomaron ventaja de 4-3 en la octava cuando Spencer Steer pegó un sencillo productor de carrera contra Ben Brown, solo para luego sufrir su cuarta derrota consecutiva.

Pete Crow-Armstrong abrió la novena con un triple ante Emilio Pagán (2-1) en una pelota que se le salió del guante al jardinero central Dane Myers cuando intentaba hacer una atrapada en salto contra la pared. Crow-Armstrong anotó un out después con el elevado de sacrificio de Nico Hoerner.

Conforto, bateando por Matt Shaw, luego envió un lanzamiento de 3-2 al jardín central y fue rodeado por sus compañeros mientras cruzaba el plato.

Los equipos tuvieron que esperar 1 hora y 40 minutos al inicio debido a una tormenta eléctrica, después de que el juego fuera adelantado inicialmente media hora.

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