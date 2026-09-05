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GP de Italia: Pierre Gasly sorprende otra vez en Monza con su primera pole position

MONZA, Italia (AP) — Pierre Gasly, de Alpine, consiguió el sábado su primera pole position de su carrera en la clasificación para el Gran Premio de Italia.

El piloto francés de Alpine, Pierre Gasly, celebra su pole position tras la sesión de clasificación previa al Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en Monza, Italia, el sábado 5 de septiembre de 2026. (Foto AP/Luca Bruno)
El piloto francés de Alpine, Pierre Gasly, celebra su pole position tras la sesión de clasificación previa al Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en Monza, Italia, el sábado 5 de septiembre de 2026. (Foto AP/Luca Bruno) AP

El piloto de F1 pareció tan sorprendido como todos cuando se lo informaron por la radio del equipo inmediatamente después de la sesión.

“¡Vamos! ¡Llevaba esperando esa!”, exclamó Gasly, quien logró su única victoria en la Fórmula 1 en Monza en 2020.

Gasly se mostró fuerte durante toda la sesión y terminó 0,060 segundos por delante del piloto de Mercedes George Russell, con Oscar Piastri clasificándose tercero.

“Al final se sintió como una vuelta muy buena, pero estoy muy feliz; han sido nueve años intentando perseguir y tener la oportunidad de lograr la pole position. Ganar mi primera carrera en Monza, conseguir mi primera pole position en esta pista, es algo especial aquí”, dijo Gasly.

Piastri podría enfrentar una penalización en la parrilla, ya que ha sido citado ante los comisarios, que investigan si obstaculizó al piloto de Red Bull Liam Lawson en la Q2.

Hubo un susto para Ferrari en su carrera de casa, ya que Lewis Hamilton apenas se coló en la Q3 por una milésima de segundo, pero partirá en quinto en la carrera del domingo, justo detrás de su compañero de equipo Charles Leclerc.

Max Verstappen fue sexto, mientras que el líder del campeonato, Kimi Antonelli, marcó el séptimo mejor tiempo, pero una penalización en la parrilla debido a un cambio de motor previsto significa que saldrá desde el fondo.

Franco Colapinto sube al séptimo puesto, y el campeón defensor Lando Norris, Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto completan ahora el top 10 en la parrilla.

Antonelli busca convertirse en el campeón más joven de la F1. El italiano de 20 años lidera a Russell y a Hamilton por 59 puntos, con Norris 24 puntos más atrás.

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Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP

FUENTE: AP

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