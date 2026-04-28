Gorman, Burleson y Walker impulsan 3 carreras cada uno y Cardenales vencen 11-7 a Piratas

PITTSBURGH (AP) — Nolan Gorman conectó un jonrón e impulsó tres carreras, y Alec Burleson y Jordan Walker remolcaron tres carreras cada uno para guiar el martes a los Cardenales de San Luis a una victoria por 11-7 sobre los Piratas de Pittsburgh.

Jordan Walker de los Cardenales de San Luis conecta un sencillo ante los Piratas de Pittsburgh, el jueves 28 de abril de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

JJ Wetherholt y el panameño Iván Herrera, los dos primeros bateadores en el orden ofensivo de los Cardenales anotaron tres carreras cada uno. Burleson, Walker y Masyn Winn terminaron con dos hits cada uno.

Gorman abrió el marcador con un jonrón para iniciar la segunda entrada, su cuarto de la temporada. Victor Scott II inició una segunda entrada de dos carreras con su primer jonrón de la campaña, antes de que Wetherholt conectara un doble y anotara con un sencillo de Walker.

Los Cardenales ampliaron su ventaja a 6-0 en la quinta entrada cuando Burleson conectó un doble impulsor, y Walker y Gorman siguieron con elevados de sacrificio consecutivos.

Kyle Leahy (3-3) permitió tres carreras y nueve hits en cinco innings y un tercio, con siete ponches. Los Piratas anotaron tres carreras en la sexta entrada con jonrones del dominicano Oneil Cruz y un cuadrangular de dos carreras de Ryan O’Hearn.

Braxton Ashcraft (1-2) fue castigado con seis carreras en cuatro innings y un tercio después de ser activado de la lista de duelo/emergencia médica familiar antes del juego. Permitió seis hits, ponchó a siete y dio tres bases por bolas.

Notas relacionadas
El entrenador del Fenerbahce, José Mourinho, a la izquierda, durante el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Europa entre el Anderlecht y el Fenerbahce en el estadio RSC Anderlecht en Bruselas, el jueves 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Omar La Habana)

MOURINHO APUNTA AL REAL MADRID: FLORENTINO PÉREZ QUIERE SU REGRESO PARA RECONSTRUIR EL CLUB

Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra Real Betis en la Liga española, el viernes 24 de abril de 2026, en Sevilla. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid: Mbappé sufre lesión en el isquiotibial a 2 semanas del clásico en Barcelona

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

MARCO RUBIO LANZA ALERTA: UN COLAPSO EN CUBA SERÍA UNA CRISIS DIRECTA PARA EE.UU.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ABANDONA LA OPEP EN MEDIO DE LA GUERRA CON IRÁN

EE.UU. ACTIVA EJERCICIO MILITAR EN KEY WEST MIENTRAS AUMENTA VIGILANCIA SOBRE CUBA

ALERTA EN CUBA: FEMINICIDIOS SUBEN A 20 EN 2026 TRAS ASESINATO DE MADRE DE CUATRO HIJOS EN GÜINES

FBI INVESTIGA DESAPARICIÓN DE CAMIONERO CUBANO CON AUTOS DE LUJO MIENTRAS SE DIRIGÍA A MIAMI

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

