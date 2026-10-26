Gorkys Hernández brilla en triunfo de Tigres de Aragua sobre Cardenales de Lara en Venezuela

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Los Tigres anotaron cuatro carreras en la segunda entrada, dos de ellas con un sencillo de Lorenzo Cedrola y las otras dos con el tercer jonrón de la temporada de Hernández. Aragua amplió su ventaja con una carrera en la quinta, otra en la sexta y dos en la séptima para colocarse arriba 8-1. Hernández terminó con tres carreras impulsadas, mientras Cedrola produjo dos.

Los Cardenales reaccionaron con tres carreras en la octava entrada y otras tres en la novena, cuando un sencillo de Yonathan Daza impulsó dos anotaciones y redujo la diferencia a 9-7. Víctor Bericoto produjo la octava carrera de Lara con un rodado para doble matanza, pero los Tigres consiguieron los últimos outs para conservar la victoria.

Cardenales de Lara lideran la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con registro de 8-2, seguido por Caribes de Anzoátegui (9-3), Tigres de Aragua (8-4) y Bravos de Margarita (7-4). En la quinta posición se encuentran los Leones del Caracas (4-7), por delante de Águilas del Zulia y Tiburones de La Guaira, ambos con marca de 4-8, mientras Navegantes del Magallanes ocupa el último lugar con 2-10.

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FUENTE: AP

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