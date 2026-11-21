Marcus Mumford, de Mumford & Sons, se presenta en el festival de música Corona Capital en la Ciudad de México, el viernes 20 de noviembre de 2026. (Foto AP /Eduardo Verdugo) AP

Como era de esperarse, Gorillaz congregó a la mayoría de los más de 72.000 asistentes que se dieron cita en la primera jornada, en la que también se presentaron The Kooks, Yung Lean y Violet Grohl.

En su primera presentación en el festival, la agrupación liderada por Damon Albarn tuvo como invitados a la cantante trans mexicana Luisa Almaguer y al rapero argentino Trueno. Con Almaguer presentaron “Latin Simone (¿Qué Pasa Contigo?)” de su álbum debut “Gorillaz” de 2001, que grabaron originalmente con el fallecido músico cubano Ibrahim Ferrer.

Con Trueno se dieron gusto en dos canciones: la primera fue la colaboración de ambos “The Manifesto” del más reciente álbum de la banda “The Mountain” y luego, para el cierre del concierto, Albarn destacó que Trueno accedió a hacer freestyle de rap para la clásica “Clint Eastwood”, otro de los temas de su álbum debut que sonó durante la noche.

Gorillaz convocó igualmente a la poeta y cantante Kara Jackson, a los raperos Bootie Brown, Black Thought, Posdnuos y al guitarrista Johnny Marr para este concierto en el que hubo temas que desataron el baile como Stylo y Andromeda, así como otros más melancólicos como Casablanca y Last Living Souls. El flautista indio Ajay Prasanna fue el encargado de tocar el bansuri como lo ha hecho en su gira actual.

Desde que se anunció como cabeza de cartel, Gorillaz desató la fiebre de sus fans en México. La agrupación no se había presentado en el país desde 2018, cuando fueron estelares del Vive Latino y tuvieron un concierto aparte en el Palacio de los Deportes. Para su regreso en 2026, también tienen una fecha programada para el 11 de diciembre en el Palacio de los Deportes, ya que son muy populares entre el público local.

El cariño es mutuo. Albarn, quien junto con la banda lució ropa con motivos militares, se bajó de la tarima un par de veces para saludar a los fans en las primeras filas.

“Ustedes tienen un espíritu revolucionario aquí, es un país inspirador”, dijo. “Los amo”.

Por su parte, Jamie XX comenzó el que será un fin de semana muy ocupado en el Corona con su impresionante set como DJ que puso a bailar a la gente con temas de sus álbumes como “In Colour” e “In Waves”.

El domingo regresará para presentarse con sus inseparables amigos Romy Madley Croft y Oliver Sim de su banda The XX como uno de los actos más esperados de esta edición del festival. El DJ set de Jamie XX llegó al Corona como reemplazo del canadiense Daniel Caesar, pero ahora quedará en la memoria como una gran oportunidad para ver a este artista en todas sus facetas.

Debuts en el Corona

La agrupación folk británica Mumford & Sons debutó en el Corona Capital, pero lo hizo con un aire de nostalgia, pues no habían estado en el país desde 2019 y lo hizo notar cuando su vocalista, Marcus Mumford, dijo: “Los extrañamos, ha pasado mucho tiempo”. Algunos de los temas que fueron coreados por los fans incluyeron “White Blank Page”, “Truth”, “Little Lion Man” y “Hopeless Wanderer”.

Otra que debutó en el Corona fue Violet Grohl, la hija del rockero estadounidense Dave Grohl, que con su agrupación Foo Fighters ha sido cabeza de cartel del Corona en dos ocasiones. En el caso de Violet, dijo que era su primera visita a México y pronto dejó en claro que su estilo de rock alternativo y grunge meditativo es bastante diferente al de su padre con canciones como Applefish, 595 y Plastic Couch.

Regresos esperados

El rapero sueco Yung Lean se mostró emocionado por volver al Corona Capital luego de su debut en el festival de 2014.

“Han pasado muchas, muchas cosas”, dijo.

En su concierto incluyó temas como el remix que hizo a “360” de Charli XCX, Pikachu y Yoshi City.

Los escoceses de Chvrches también estaban felices de volver para su tercera presentación en el festival y convocaron a una gran cantidad de fans en el escenario principal.

El Corona Capital continuará el sábado con presentaciones de Twenty One Pilots, Pierce The Veil, Underworld y The Offspring.

FUENTE: AP