Gol de McTominay da a Napoli triunfo ante Cagliari y el 2do puesto en la Serie A

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Rasmus Højlund (derecha) de Napoli pugna por el balón con Alberto Dossena de Cagliari durante el partido de la Serie A de Italia, el viernes 20 de marzo de 2026. (Gianluca Zuddas/LaPresse vía AP) AP

McTominay abrió el marcador cuando apenas habían transcurrido 90 segundos y el tanto resultó decisivo en un partido que el visitante dominó.

El internacional escocés empujó a la red un balón suelto después de que un centro desde la derecha le cayera a los pies. Napoli no sufrió ante un rival que no tuvo ni un solo remate a puerta en todo el encuentro.

Fue la cuarta victoria consecutiva para el conjuinto dirigido por Antonio Conte.

El triunfo dejó a Napoli dos puntos por encima del tercero AC Milan, que enfrentará a Torino el sábado. El líder Inter de Milán visitará a Fiorentina el domingo.

La racha de Cagliari sin ganar en la liga se extendió a siete partidos, remontándose a finales de enero. Se mantuvo en el 15to puesto, pero con solo ocho jornadas restantes podría verse fácilmente arrastrado a la pelea por el descenso. Estaba seis puntos por encima de la zona de descenso, y los cinco equipos que tiene por debajo aún tienen un partido pendiente.

En otra buena noticia para Conte, el internacional belga Kevin De Bruyne jugó 90 minutos por primera vez desde que se lesionó un isquiotibial el pasado octubre.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP