Ludovit Reis (debajo), realiza una entrada sobre Zento Uno, del Borussia Mönchengladbach, en un partido de la Bundesliga jugado el viernes 27 de noviembre de 2026 (Carmen Jaspersen/dpa via AP) AP

En Francia, un gol de Luc Zogbe le dio al Brest una victoria 1-0 sobre el Paris FC y lo colocó en el tercer puesto de la Ligue 1, mientras que en España, Pablo García marcó dos tantos y el Racing Santander remontó para vencer al Levante por 3-1.

Morgan Gibbs-White también firmó un doblete y el Nottingham Forest derrotó al Chelsea 3-2 en la Liga Premier, lo que condenó al equipo londinense a una tercera derrota consecutiva en la liga.

Venezia empató 0-0 con Bologna en la Serie A.

El renacimiento de Füllkrug continuó en el Weserstadion: el delantero de 33 años marcó en el tercer minuto del tiempo añadido para evitar el bochorno del Bremen y rescatar un empate 3-3 en casa ante el Mönchengladbach, que es penúltimo.

El Bremen tuvo un inicio soberbio en la Bundesliga y se mantuvo invicto en casa en sus primeros cinco partidos, pero esa calidad de comienzos de temporada no apareció durante la mayor parte del encuentro.

Kevin Diks adelantó al Gladbach con un penal sancionado por el VAR a los 20 minutos. Aunque Eren Dinkçi igualó para el conjunto local con un espectacular tanto siete minutos antes del descanso, el primer gol de la temporada de Franck Honorat devolvió al Gladbach la ventaja inmediatamente después del reinicio.

El segundo de Honorat, a 12 minutos del final, parecía sentenciar una segunda victoria de la temporada y sacar al Gladbach del fondo de la tabla.

Pero Dinkçi anotó el segundo tanto propio y del Bremen a cinco minutos del final, y Füllkrug apareció para asegurar el reparto de puntos.

Forest encuentra goles para tumbar a un deslucido Chelsea

Nottingham Forest llegó al duelo con el Chelsea como el segundo equipo con menos goles de la Premier, con apenas nueve.

El hecho de que pudiera sumar tres más se debió a una defensa complaciente y a un mediocampo debilitado de los Blues.

La volea de Igor Jesus a los cinco minutos marcó el tono del partido y Morgan Gibbs-White duplicó la ventaja del Forest desde el punto penal al inicio del segundo tiempo.

El suplente del Chelsea Emmanuel Emegha recortó la diferencia tres minutos después, pero Gibbs-White restableció la ventaja de dos goles del Forest con una definición sutil a los 72 minutos.

El segundo de Emegha, a los 89, fue demasiado poco y demasiado tarde para el visitante, falto de brillo, que se mantuvo en el octavo puesto. El Forest subió al 14.º.

García, la figura del Racing

El Racing de Santander hilvanó tres victorias en La Liga por primera vez desde 2011, aunque tuvo que remontar ante el Levante.

Iván Romero adelantó al local justo antes del descanso con un remate rasante perfectamente colocado, pero su equipo no pudo resistir el asedio del Santander en la segunda mitad.

El exquisito zurdazo de Pablo García para el empate se curvó hacia el ángulo más lejano a los 66 minutos, y el tercer gol de Yassir Zabiri en dos partidos puso en ventaja al visitante a nueve minutos del final.

El segundo de García y el tercero del Santander en el tiempo añadido elevó al equipo verdiblanco al sexto puesto. El Levante quedó 15.º, sin ganar en siete partidos.

Brest sube al tercer puesto y continúa luciendo

El gol de Zogbe a los 21 minutos significó la cuarta victoria consecutiva del Brest y lo impulsó al tercer lugar de la Ligue 1.

El club bretón estaba a dos puntos del Paris FC y a seis del líder Paris Saint-Germain.

El resultado fue un golpe para Liam Rosenior, el exentrenador del Chelsea que ahora dirige al Paris FC.

Su equipo dominó durante largos tramos, pero no encontró la manera de superar al arquero del Brest, Egil Selvik, cuya actuación le valió el premio al jugador del partido.

Venezia lamenta intervención del VAR en empate 0-0

El partido de la Serie A giró en torno a una decisión del VAR a los 14 minutos, que privó al Venezia de una victoria que lo habría sacado de la zona de descenso.

El cabezazo de Redouane Halhal fue anulado por fuera de juego y aseguró el reparto de puntos en un encuentro en el que ambos arqueros estuvieron en gran nivel.

Al menos, el punto sacó al Venezia del último lugar de la tabla. El Bologna subió un puesto hasta el octavo.

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FUENTE: AP