americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gobierno de Trump investiga a senadora demócrata por video dirigido a tropas

WASHINGTON (AP) — La senadora de Michigan, Elissa Slotkin, fue notificada de que el gobierno del presidente Donald Trump la investiga tras organizar y aparecer en un video en el que ella y otros demócratas instan a los miembros del servicio militar a resistir ”órdenes ilegales”.

Slotkin, exanalista de la CIA, reveló por primera vez al New York Times que los fiscales la investigan. Una persona con conocimiento de la situación, que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el asunto, confirmó la información a The Associated Press.

Slotkin, quien organizó el video de 90 segundos y lo publicó por primera vez en noviembre en su cuenta de X, se enteró este mes de la investigación emprendida por la oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro, la principal fiscal del Departamento de Justicia en la capital del país. Hasta el miércoles, la oficina de Pirro no había respondido a los mensajes en busca de comentarios.

La investigación marca otra escalada en la reacción de Trump a un video que él y sus asesores han calificado de “sedicioso”, un delito que, según manifestó el mandatario en su cuenta de redes sociales, era “castigable con la muerte”. Slotkin y los otros legisladores demócratas que participaron en el video dijeron en noviembre que el FBI se ha puesto en contacto con ellos para comenzar a programar entrevistas. La participación de Pirro representa una elevación del asunto para Slotkin.

No está claro qué leyes podrían haberse violado en el mensaje del video. En él, los legisladores, todos con experiencia militar y en seguridad nacional, dicen a las tropas que sigan los protocolos militares establecidos al no seguir órdenes que violen la ley.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha censurado al senador de Arizona, Mark Kelly, expiloto de la Marina y astronauta, por participar en el video. Hegseth intenta degradar retroactivamente a Kelly de su rango de capitán retirado. El senador ha demandado al secretario para bloquear esos procedimientos, calificándolos de un acto inconstitucional de represalia.

Los representantes Jason Crow de Colorado, Chris Deluzio de Pensilvania, Maggie Goodlander de Nueva Hampshire y Chrissy Houlahan de Pensilvania también aparecieron en el video. No se sabe si algún otro participante está siendo investigado por la oficina de Pirro u otras ramas del Departamento de Justicia, más allá del interrogatorio del FBI.

Slotkin fue uno de los puntos brillantes de los demócratas en las elecciones de 2024 al obtener un escaño abierto en el Senado, a pesar de que Trump ganó Michigan en las elecciones presidenciales. Ella dio la respuesta demócrata a su discurso en el Congreso en 2025.

___

El periodista de The Associated Press, Bill Barrow, contribuyó a este informe desde Atlanta.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

Destacados del día

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Personas pasan enfrente de la vitrina de una tienda en Portland, Oregon, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Jenny Kane)

Aumentan ventas minoristas en EEUU, superando expectativas

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las Avispas Negras, tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las "Avispas Negras", tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Exmarino de EEUU recibe más de 16 años de cárcel por espiar para China desde un buque de guerra

Exmarino de EEUU recibe más de 16 años de cárcel por espiar para China desde un buque de guerra

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter