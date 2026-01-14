Gobierno de Trump investiga a senadora demócrata por video dirigido a tropas

Compartir en:









Slotkin, exanalista de la CIA, reveló por primera vez al New York Times que los fiscales la investigan. Una persona con conocimiento de la situación, que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el asunto, confirmó la información a The Associated Press.

Slotkin, quien organizó el video de 90 segundos y lo publicó por primera vez en noviembre en su cuenta de X, se enteró este mes de la investigación emprendida por la oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro, la principal fiscal del Departamento de Justicia en la capital del país. Hasta el miércoles, la oficina de Pirro no había respondido a los mensajes en busca de comentarios.

La investigación marca otra escalada en la reacción de Trump a un video que él y sus asesores han calificado de “sedicioso”, un delito que, según manifestó el mandatario en su cuenta de redes sociales, era “castigable con la muerte”. Slotkin y los otros legisladores demócratas que participaron en el video dijeron en noviembre que el FBI se ha puesto en contacto con ellos para comenzar a programar entrevistas. La participación de Pirro representa una elevación del asunto para Slotkin.

No está claro qué leyes podrían haberse violado en el mensaje del video. En él, los legisladores, todos con experiencia militar y en seguridad nacional, dicen a las tropas que sigan los protocolos militares establecidos al no seguir órdenes que violen la ley.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha censurado al senador de Arizona, Mark Kelly, expiloto de la Marina y astronauta, por participar en el video. Hegseth intenta degradar retroactivamente a Kelly de su rango de capitán retirado. El senador ha demandado al secretario para bloquear esos procedimientos, calificándolos de un acto inconstitucional de represalia.

Los representantes Jason Crow de Colorado, Chris Deluzio de Pensilvania, Maggie Goodlander de Nueva Hampshire y Chrissy Houlahan de Pensilvania también aparecieron en el video. No se sabe si algún otro participante está siendo investigado por la oficina de Pirro u otras ramas del Departamento de Justicia, más allá del interrogatorio del FBI.

Slotkin fue uno de los puntos brillantes de los demócratas en las elecciones de 2024 al obtener un escaño abierto en el Senado, a pesar de que Trump ganó Michigan en las elecciones presidenciales. Ella dio la respuesta demócrata a su discurso en el Congreso en 2025.