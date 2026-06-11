Gobierno de Trump identifica “superpatrocinadores” de niños migrantes para posible enjuiciamiento

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, habla en una conferencia de prensa sobre menores no acompañados en la sede del organismo, el jueves 11 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta) AP

El Departamento de Justicia destacó casos contra tres ciudadanos guatemaltecos que, según afirma, ponen de relieve los peligros de una verificación inadecuada de los patrocinadores en un programa que busca reunir a los niños con familiares o amigos de la familia después de que ingresan a Estados Unidos. Las autoridades indicaron que investigan a muchos otros llamados “superpatrocinadores” —es decir, aquellos que obtuvieron la custodia de más de tres niños no emparentados— para determinar si acogieron a los menores de manera fraudulenta.

“No aceptaremos medias tintas cuando se trata de asegurar la frontera, proteger vidas estadounidenses y salvar a los niños de la explotación”, dijo a los periodistas el secretario de Justicia interino Todd Blanche.

Obtener la custodia de varios niños migrantes no emparentados no es un delito. Los patrocinadores pueden ser personas atentas y con buenas intenciones, pero el hecho de que altos funcionarios del gobierno los señalen sugiere que las autoridades albergan sospechas sobre ellos y podrían someterlos a un escrutinio más profundo.

Durante el mandato del expresidente Joe Biden, las autoridades intentaron entregar a los niños a patrocinadores adultos elegibles en un plazo de 30 días, reuniendo rápidamente a muchas familias. Pero el enfoque también produjo errores: algunos menores fueron entregados a adultos que los obligaron a trabajar ilegalmente, o a personas que proporcionaron identificaciones y direcciones claramente falsas.

Con Trump, el gobierno endureció las normas destinadas a impedir que traficantes introduzcan ilegalmente a niños en el país, y eso también ha provocado un drástico aumento del tiempo que los menores pasan bajo custodia federal. Hasta mayo, los niños permanecen en esa situación un promedio de 206 días antes de ser liberados, en comparación con un promedio de 37 días cuando Trump asumió el cargo. Al mismo tiempo, el número total de menores bajo custodia ha disminuido de manera constante.

Lograr un equilibrio entre liberar a los niños con patrocinadores verificados y protegerlos del peligro ha provocado un polémico desacuerdo partidista.

Los demócratas “quieren afirmar que los republicanos somos inhumanos de alguna manera porque hacemos cumplir las leyes”, afirmó Blanche tras criticar los procedimientos de verificación bajo el gobierno de Biden. “¿Qué tiene de inhumano cuidar de nuestros niños?”.

Los casos anunciados el jueves incluyen cargos contra una mujer que, según las autoridades, vivía en Estados Unidos ilegalmente, conspiró con otras personas para introducir niños de contrabando a través de la frontera y luego usó identidades falsas para obtener su custodia a cambio de dinero. En otro caso, se acusa a una mujer de afirmar falsamente que era hermana de una adolescente que había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en su solicitud para convertirse en su patrocinadora.

The Associated Press solicitó comentarios a los abogados que representan a los acusados en esos casos.

Distintos críticos del gobierno de Trump han expresado su preocupación por los controles de bienestar realizados por agentes de inmigración en escuelas primarias, por el hecho de que tales agentes se presenten y detengan a patrocinadores en reuniones de reunificación con los niños, y por la documentación recientemente exigida que ha creado una “barrera de papeleo” y ha provocado una demanda reciente.

Shaina Aber, directora ejecutiva del Acacia Center for Justice, que proporciona servicios legales para niños migrantes no acompañados bajo contrato con el gobierno, señaló que la administración no ha reconocido el daño que ha causado a los menores al “someterlos a una detención indefinida y erosionando casi cualquier camino para obtener una reparación del daño”

“Si al gobierno le preocupa el bienestar de los menores no acompañados, la respuesta no puede ser arrebatárselos a sus seres queridos, tartar de perjudicar su representación y detenerlos en instalaciones grupales con riesgos bien documentados de aislamiento, abuso y deterioro de la salud mental”, añadió Aber.

Incluso los patrocinadores dispuestos a someterse a los nuevos procedimientos de verificación se han visto obligados a soportar demoras innecesarias.

Un padre de Chicago, ciudadano de Estados Unidos y que tenía un certificado de nacimiento válido de su hijo, tuvo que esperar cinco meses antes de que el gobierno pudiera programar una cita para la toma de huellas dactilares. Durante la espera, su hija pequeña sufrió abuso sexual mientras estaba bajo custodia federal, según alegó una demanda. El gobierno no respondió a reiteradas solicitudes para comentar el caso.

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Gonzalez informó desde McAllen, Texas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP