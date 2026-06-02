Gobierno de Trump elimina fondo millonario para aliados del presidente, dice secretario de Justicia

ARCHIVO – El secretario interino de Justicia Todd Blanche habla en una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, el 4 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo) AP

“No seguiremos adelante con el fondo, punto”, afirmó Blanche en respuesta a preguntas en una audiencia sobre el presupuesto del Departamento de Justicia.

La tajante declaración marcó un giro extraordinario con respecto a un Departamento de Justicia de Trump que, apenas hace dos semanas, dijo que el fondo era esencial para resarcir lo que, según funcionarios, fue un Departamento de Justicia convertido en arma durante el gobierno demócrata del presidente Joe Biden, una afirmación que el gobierno del demócrata negó enérgicamente. Sin embargo, desde entonces, la idea ha enfrentado una creciente presión de los republicanos que exigieron garantías de que los planes para el fondo estaban fuera de la mesa antes de avanzar con la legislación para financiar a las agencias de aplicación de las leyes migratorias del presidente.

Blanche señaló que el Departamento de Justicia no abandonaba un elemento de un acuerdo con las autoridades hacendarias que otorgó a Trump y a su familia inmunidad frente a auditorías fiscales.

La audiencia ante un subcomité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes estaba programada para debatir el presupuesto del Departamento de Justicia, pero los legisladores centraron rápidamente sus preguntas en la creación de un fondo que ha provocado indignación por la mera posibilidad de que violentos alborotadores que apoyaban a Trump y asaltaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 pudieran ser elegibles para recibir pagos.

Las señales del repliegue surgieron el lunes, cuando una persona familiarizada con el asunto dijo que el presidente republicano ahora reconsideraba si debía seguir adelante con el fondo establecido para resolver su demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) por la filtración de sus declaraciones fiscales. El Departamento de Justicia también indicó el lunes que cumpliría con una orden de un tribunal de Virginia que bloquea temporalmente el “Fondo Antipolitización” del gobierno, lo que en la práctica supone aceptar poner en pausa el plan por al menos dos semanas.

Otro juez en Florida planteó la posibilidad de reabrir la demanda contra el IRS debido a “graves acusaciones” de manejos indebidos formuladas contra el gobierno por críticos del acuerdo.

El gobierno de Trump ha defendido el fondo como una medida apropiada para resarcir lo que, según funcionarios, fue un Departamento de Justicia convertido en arma durante el gobierno demócrata de Biden, una afirmación que el gobierno del demócrata negó enérgicamente. Aunque algunos partidarios de Trump, entre ellos, varios participantes en el asalto al Capitolio, han celebrado el anuncio, la reacción entre los republicanos del Congreso ha sido decididamente más hostil, lo que obligó a Blanche a intentar apaciguar a una base del Partido Republicano que por lo general actúa en estrecha sintonía con el gobierno.

La polémica ha complicado especialmente las cosas en el Senado, donde los republicanos se marcharon de forma desafiante de la ciudad hace 10 días sin aprobar la legislación para financiar las agencias de control migratorio de Trump. Los republicanos que regresaron a Washington el lunes dijeron que no tendrán los votos para aprobar el proyecto de gasto de Seguridad Nacional hasta que la Casa Blanca trabaje con ellos para establecer parámetros para el fondo. Muchos han presionado al gobierno para imponer límites o desechar la idea por completo.

El mes pasado, en una audiencia presupuestaria del Senado, Blanche se negó a descartar la posibilidad de que quienes ejercieron violencia el 6 de enero pudieran ser elegibles para recibir pagos y ha dicho repetidamente en entrevistas que cualquiera que se sienta perseguido por el sistema de justicia penal es libre de solicitarlo. Los pagos serán decididos por una comisión de cinco miembros designada por Blanche.

Pero, al parecer, el funcionario ha adoptado un tono más conciliador en privado cuando se ha enfrentado a la ira republicana.

Blanche se topó el mes pasado con una oleada de oposición en una tensa reunión privada con senadores republicanos, en la que más de la mitad expresó preocupaciones, incluso gritándole al principal funcionario del Departamento de Justicia, según contó recientemente el senador republicano Ted Cruz, de Texas, en un episodio de su pódcast.

“Hubo fuegos artificiales a un nivel épico — y tengo que decir que es una de las reuniones más duras que he visto en todo mi tiempo en el Senado”, comentó Cruz.

A puerta cerrada, Blanche se mostró “tajante” en que nadie que agrediera a la policía en el Capitolio recibiría compensación, de acuerdo con Cruz.

“Dijo no solo ‘no’, sino ‘de ninguna manera’”, recordó el senador.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP