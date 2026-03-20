Gobierno de Trump demanda a Harvard acusándola de tolerar antisemitismo

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La demanda, presentada en un tribunal federal de Massachusetts, es el más reciente capítulo en la batalla entre el gobierno del presidente Donald Trump y la prestigiosa universidad.

“El gobierno de Estados Unidos no puede tolerar y no va a tolerar estos incumplimientos y presenta esta acción para obligar a Harvard a cumplir” con la ley federal de derechos civiles, escribió el Departamento de Justicia en la demanda, “y para recuperar miles de millones de dólares en subsidios de los contribuyentes otorgados a una institución discriminatoria”.

Harvard no respondió a una solicitud de comentarios.

La demanda llega después de que las negociaciones parecen haberse estancado en la disputa, que ha puesto a prueba los límites de la autoridad del gobierno sobre las universidades. Lo que comenzó como una investigación sobre el antisemitismo en el campus escaló hasta convertirse en un enfrentamiento total cuando el gobierno de Trump recortó más de 2.600 millones de dólares en financiamiento para investigación, puso fin a contratos federales e intentó impedir que Harvard acogiera a estudiantes internacionales.

En un par de demandas presentadas por la universidad, Harvard sostuvo que está siendo castigada injustamente por negarse a adoptar las posturas del gobierno. Un juez federal coincidió en diciembre, revirtiendo los recortes de financiamiento y calificando el argumento del antisemitismo como una “cortina de humo”.

Han surgido reportes de que ambas partes estaban cerca de alcanzar un acuerdo. El año pasado el gobierno y la universidad al parecer se acercaban a un pacto bajo el cual Harvard pagaría 500 millones de dólares para recuperar el acceso al financiamiento federal y poner fin a las investigaciones. Casi un año después, Trump elevó esa cifra a 1.000 millones de dólares, al afirmar que Harvard se ha estado “portando muy mal”.

Desde que asumió el cargo, Trump ha acusado a universidades prestigiosas de estar dominadas por ideología de izquierda y el antisemitismo, y ha congelado miles de millones en subvenciones para investigación. ___________________________________ La cobertura educativa de The Associated Press recibe el apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable del contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP