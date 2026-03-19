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Gobierno de Guatemala extiende el estado de prevención para combatir a las pandillas

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El gobierno de Guatemala extendió el jueves por segunda vez el estado de prevención para combatir la violencia de las pandillas, pero redujo su cobertura a seis de los 22 departamentos del país.

El presidente Bernardo Arévalo, en consejo de ministros, aplicó la medida durante 15 días en los departamentos de Guatemala, Escuintla, San Marcos, Petén, Izabal y Huehuetenango, fronterizo con México.

Durante el estado de prevención el Ejecutivo podrá limitar las reuniones al aire libre, disolver por la fuerza manifestaciones en la que se usen armas, así como prohibir la circulación de vehículos en determinadas zonas y horarios.

La medida sigue a un estado de sitio impuesto en enero por 30 días luego de que pandilleros asesinaran a 10 policías en respuesta a la retoma de prisiones, la fuga de pandilleros y el fin de los privilegios a pandilleros encarcelados.

Según el presidente Arévalo, el estado de sitio y los de prevención han mejorado la seguridad del país, reduciendo en casi un 40% los homicidios.

FUENTE: AP

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